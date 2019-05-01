Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме оценили разрешение КС Чехии требовать от гостей отеля признания Крыма украинским 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT решение Конституционного суда (КС) Чехии, который не нашёл дискриминации в решении руководства одного из отелей не размещать российских граждан, отказывающихся написать заявление, осуждающее присоединение Крыма к России.
«Навязывать в частных европейских отелях политику — настоящий моветон. А указывать постояльцам, что они должны говорить и какие лозунги на территории отеля скандировать — какой-то первобытный авторитаризм. Нам всем так много говорят о свободе слова и свободе мнений в Европе, о культурном и комфортном отдыхе, но чешский отельер в силу своих убеждений взял и, можно сказать, разрубил это цветущее древо европейских свобод», — считает депутат.
По его словам, Конституционный суд Чехии вместо руководящих документов «до дыр зачитывается антироссийской прессой и принимает не юридические, а угодные политические решения».
«Уверен, после такого случая ни один приличный человек в подобный политический вертеп не поедет, ведь туристы ценят свободный отдых, а не почитание чьих-то политических пристрастий», — заключил Бальбек.
Ранее Конституционный суд Чехии не нашёл дискриминации в решении руководства одного из отелей не размещать российских граждан, которые отказываются написать заявление, осуждающее присоединение Крыма к России.
В КС отметили, что руководство отеля заранее уведомило об условиях заселения, и любой потенциальный клиент мог решить, согласен ли он на размещение в таких условиях.
RT на русском: последние новости
В Госдуме прокомментировали сообщения об обмане венесуэльских военных Косачёв оценил заявления Болтона по Венесуэле В Кремле объяснили, почему не пригласили зарубежных лидеров на 9 Мая
Комментарии
Политика , В мире , Европа , Конфликты , Руслан Бальбек , Госдума , Республика Крым , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров отреагировал на извинения Зеленского7
«Уберите руки от Алсу»
На демонстрации в Крыму подняли флаги США12
Захарова опровергла фейк США о «бегстве» Мадуро4
Разрушительное торнадо в Румынии попало на видео
Видео
Кадыров отреагировал на извинения Зеленского
Политика
Разрушительное торнадо в Румынии попало на видео
Происшествия
Остался за бортом: в аэропорту Киева забыли Крым
В мире Статьи
Захарова опровергла фейк США о «бегстве» Мадуро
Политика
«Голоса» мало? Алсу едет на «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
Жена Зеленского купила элитное жилье в Крыму у олигарха
В мире Украина
Пуски «Урана» попали на видео
Оружие Армия
Вскрылась правда о голосовании завода в Курске за дочь Алсу
Шоу-бизнес
Отель в Чехии требовал от россиян признать Крым украинским
В мире Европа
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение