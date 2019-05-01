Российский сенатор Алексей Пушков сказал, к чему приведет избранного украинского президента Владимира Зеленского следование по пути его предшественника.
«Зеленский «не готов к реверансам» в адрес России. Но и с нашей стороны игры в поддавки не будет. Хочет идти по пути Порошенко — результат будет такой же, как у Порошенко. При этом у Зеленского нет на руках ни одной новой карты. А курс Порошенко продвинет его только к фиаско», — написал Пушков в своем Twitter.
Отметим, что накануне действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному лидеру страны Владимиру Зеленскому и попросил у него поддержки в ситуации с выдачей российских паспортов в Донбассе.
Сам Зеленский после официального объявления результатов выборов заявил, что будет добросовестно исполнять свои обязанности, так же, как и первый президент США Джордж Вашингтон.