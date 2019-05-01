Пушков сказал, куда придет Зеленский по пути Порошенко

«Зеленский «не готов к реверансам» в адрес России. Но и с нашей стороны игры в поддавки не будет. Хочет идти по пути Порошенко — результат будет такой же, как у Порошенко. При этом у Зеленского нет на руках ни одной новой карты. А курс Порошенко продвинет его только к фиаско», — написал Пушков в своем Twitter.

Отметим, что накануне действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному лидеру страны Владимиру Зеленскому и попросил у него поддержки в ситуации с выдачей российских паспортов в Донбассе.