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Пушков сказал, куда придет Зеленский по пути Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков сказал, к чему приведет избранного украинского президента Владимира Зеленского следование по пути его предшественника.
«Зеленский «не готов к реверансам» в адрес России. Но и с нашей стороны игры в поддавки не будет. Хочет идти по пути Порошенко — результат будет такой же, как у Порошенко. При этом у Зеленского нет на руках ни одной новой карты. А курс Порошенко продвинет его только к фиаско», — написал Пушков в своем Twitter.
Отметим, что накануне действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному лидеру страны Владимиру Зеленскому и попросил у него поддержки в ситуации с выдачей российских паспортов в Донбассе.
Сам Зеленский после официального объявления результатов выборов заявил, что будет добросовестно исполнять свои обязанности, так же, как и первый президент США Джордж Вашингтон.
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Политика , Конфликты , Украина , Джордж Вашингтон , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Алексей Пушков
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