Захарова опровергла фейк США о «бегстве» Мадуро

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Захарова: Заявление Помпео о бегстве Мадуро было фейком 

Российская Газета 1 час назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "фейком" заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро из-за попытки госпереворота собирался покинуть страну, а российская сторона убедила его остаться. По ее мнению, эти слова являются частью информационной войны, которую ведет Вашингтон.
Мадуро ответил на слова Помпео о побеге
"Вашингтон делает все, чтобы деморализовать армию Венесуэлы и использует фейки как часть информационной войны", — заявила Захарова телеканалу CNN.
Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса отреагировал точно так же. "Фейковые новости — это очень грустный способ согласиться с тем, что переворот, который вы поддержали, провалился ​​​… опять. В правительстве США должны вспомнить про дипломатию", — написал министр в Twitter.
Напомним, во вторник в Венесуэле была предпринята попытка государственного переворота. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо в очередной призвал свергнуть законного президента Николаса Мадуро (о начале финальной фазы "Операции свобода" он регулярно заявляет с марта месяца), а группа военных перекрыла транспортную развязку неподалеку от авиабазы в Каракасе. Как впоследствии заявил министр обороны Владимир Падрино Лопес, большая часть солдат была приведена туда обманным путем и затем вернулась в расположение своих частей.
В МИД РФ призвали радикальную оппозицию южноамериканской страны отказаться от насилия и беспорядков и решать проблемы за столом переговоров.
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Политика , Видео , Николас Мадуро , Мария Захарова , МИД , CNN , Венесуэла , США
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