Лавров обсудит проблему наркотиков в Центральной Азии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет участвовать во встрече представителей государств Центральной Азии по проблеме противодействия распространению в регионе наркотических веществ, которая пройдёт в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

3 мая министр Сергей Лавров примет участие в 11-й встрече государств — участников Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками, которая состоится в Ташкенте, — говорится в сообщении.

Российского дипломата примет президент республики Шавкат Мирзиёев . В ходе визита глава российского МИДа проведёт переговоры с узбекскими коллегами по вопросам сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах. Состоится обмен мнениями по международным проблемам, в том числе касательно безопасности в регионе и содействия запуску мирного процесса в Афганистане.

Ранее News.ru писал, что Лавров встретился в Москве с коллегой из Кабо-Верде Луишем Фелипе Таварешем. Стороны обсудили ход расследования в отношении задержанных на территории африканской страны российских моряков и договорились о безвизовом режиме.