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Лавров обсудит проблему наркотиков в Центральной Азии 

News.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет участвовать во встрече представителей государств Центральной Азии по проблеме противодействия распространению в регионе наркотических веществ, которая пройдёт в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
3 мая министр Сергей Лавров примет участие в 11-й встрече государств — участников Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками, которая состоится в Ташкенте, — говорится в сообщении.
Российского дипломата примет президент республики Шавкат Мирзиёев. В ходе визита глава российского МИДа проведёт переговоры с узбекскими коллегами по вопросам сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах. Состоится обмен мнениями по международным проблемам, в том числе касательно безопасности в регионе и содействия запуску мирного процесса в Афганистане.
Ранее News.ru писал, что Лавров встретился в Москве с коллегой из Кабо-Верде Луишем Фелипе Таварешем. Стороны обсудили ход расследования в отношении задержанных на территории африканской страны российских моряков и договорились о безвизовом режиме.
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Политика , Шавкат Мирзиеев , Сергей Лавров , МИД
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