Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя поставил на место постпреда США на заседании в ООН 

Парламентская газета 3 часа назад
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя поставил на место своего американского коллегу Джонатана Коэна, который в ходе выступления на заседании Совбеза ООН по политической ситуации в Сирии назвал страны-участницы астанинского формата (Россию, Турцию и Иран) «так называемыми гарантами».
«Хочу сказать уважаемому представителю США, что мы не so called guarantor countries (так называемые страны-гаранты), а просто guarantor countries (страны-гаранты) астанинского процесса», — сказал дипломат.
Очередная встреча стран-гарантов сирийского урегулирования прошла в Нур-Султане 25-26 апреля. Россия, Турция и Иран подтвердили свою приверженность поддержания суверенитета, единства и целостности Сирии, а также достижения мира с учетом Устава ООН.
В прошлом году Небензя на заседании СБ ООН по ситуации в Сирии также потребовал от своей американской коллеги Никки Хейли не называть власти в России, как и любые другие законные правительства, «режимом».
Парламентская газета: последние новости
Мухин объяснил, почему не стоит ждать массовой миграции жителей Донбасса в Россию Песков рассказал, почему на параде 9 Мая не будет иностранных лидеров ЦИК Украины официально объявил Зеленского победителем президентских выборов
Комментарии1
Политика , Видео , Василий Небензя , Джонатан Коэн , Совбез ООН , ООН , Иран , Сирия , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Венесуэле оценили заявления США о «побеге» Мадуро7
Зеленский извинился за плачущего Кадырова112
Чичерина посоветовала отправить Макаревича в ДНР274
Не лезть в Каракас: США обратились с призывом к России2
Генпрокурор США извратил доклад по «российскому делу»1
Видео
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение