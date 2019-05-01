Небензя поставил на место постпреда США на заседании в ООН

«Хочу сказать уважаемому представителю США, что мы не so called guarantor countries (так называемые страны-гаранты), а просто guarantor countries (страны-гаранты) астанинского процесса», — сказал дипломат.

Очередная встреча стран-гарантов сирийского урегулирования прошла в Нур-Султане 25-26 апреля. Россия, Турция и Иран подтвердили свою приверженность поддержания суверенитета, единства и целостности Сирии, а также достижения мира с учетом Устава ООН.

В прошлом году Небензя на заседании СБ ООН по ситуации в Сирии также потребовал от своей американской коллеги Никки Хейли не называть власти в России, как и любые другие законные правительства, «режимом».