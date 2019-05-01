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Антонов рассказал о попытках диалога с США по ДРСМД 

РИА Новости + ещё 2 51 минуту назад
Россия предложила США беспрецедентные меры транспарентности по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но все предложения были отвергнуты, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мы предлагали США сесть вместе и решать вопрос, пытаться найти решение… Мы предложили США беспрецедентные меры транспарентности. Все наши предложения были отвергнуты", — сказал Антонов, выступая в Университете Пенсильвании.
"И в госдепартаменте, и в Пентагоне, когда мы предлагали им беспрецедентные меры безопасности, когда мы предлагали им диалог, ответ от США был один: вы должны уничтожить ракету, которую мы упомянули (9M729 — ред.)", — заявил Антонов.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.
Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Комментарии
Политика , Видео , Оружие , США , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , Владимир Путин , Пентагон , Госдеп США
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