Путин назначил нового посла в Белоруссии

Его предшественник на посту российского посла в Белоруссии Михаил Бабич был назначен послом в Минск 24 августа 2018 года. Он был полпредом президента России в Приволжском федеральном округе. В последнее время к Бабичу претензии высказывал МИД Белоруссии. Последние разногласия возникли после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что строительство первой в стране АЭС может обойтись в 7 миллиардов долларов. Бабич в ответ заявил, что президента Белоруссии ввели в заблуждение по этому вопросу, Москва такой цены Минску никогда не называла.

Вникнуть в специфику страны пребывания и проявить немного уважения, порекомендовал Бабичу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. На это замглавы МИД России Григорий Карасин отреагировал заявлением, что в Москве ожидают большего уважения к российскому послу.

Отзыв Бабича означает "выигрыш" президента Белоруссии, но "не окончательный и не бесповоротный", констатировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Теперь, по его мнению, отношения между Москвой и Минском будут выстраиваться на новой основе. При этом эксперт отметил, что Бабич был неудобен нынешней белорусской власти, поскольку очень четко защищал российские интересы.

Отзыв посла стал уступкой Лукашенко в его капризах, отметил заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин . При этом экс-посол жестко отстаивал российские интересы.

"Бабич ничего не делал кроме того, что защищал позицию российского президента. Если это не нравилось Лукашенко — это его проблема", — добавил Жарихин.