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Путин назначил нового посла в Белоруссии 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Москву в Минске будет представлять экс-губернатор Иркутской области, сенатор Дмитрий Мезенцев. Ранее глава российского государства своим указом освободил от обязанностей посла в Белоруссии Михаила Бабича. Бабич также освобожден и от должности спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.
Сменивший его Дмитрий Мезенцев два года был секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), напоминает "Интерфакс". В Совете Федерации Мезенцев возглавлял комитет по экономической политике. До конца майских праздников он находился в отпуске. При этом отмечал, что в портфеле комитета 17 законопроектов, а одна из его ближайших задач — проведение в верхней палате российского парламента Дня Объединенной авиастроительной корпорации и выставки о российской авиации.
Его предшественник на посту российского посла в Белоруссии Михаил Бабич был назначен послом в Минск 24 августа 2018 года. Он был полпредом президента России в Приволжском федеральном округе. В последнее время к Бабичу претензии высказывал МИД Белоруссии. Последние разногласия возникли после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что строительство первой в стране АЭС может обойтись в 7 миллиардов долларов. Бабич в ответ заявил, что президента Белоруссии ввели в заблуждение по этому вопросу, Москва такой цены Минску никогда не называла.
Вникнуть в специфику страны пребывания и проявить немного уважения, порекомендовал Бабичу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. На это замглавы МИД России Григорий Карасин отреагировал заявлением, что в Москве ожидают большего уважения к российскому послу.
Отзыв Бабича означает "выигрыш" президента Белоруссии, но "не окончательный и не бесповоротный", констатировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Теперь, по его мнению, отношения между Москвой и Минском будут выстраиваться на новой основе. При этом эксперт отметил, что Бабич был неудобен нынешней белорусской власти, поскольку очень четко защищал российские интересы.
Отзыв посла стал уступкой Лукашенко в его капризах, отметил заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. При этом экс-посол жестко отстаивал российские интересы.
"Бабич ничего не делал кроме того, что защищал позицию российского президента. Если это не нравилось Лукашенко — это его проблема", — добавил Жарихин.
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Комментарии
Политика , СНГ , Дмитрий Мезенцев , Владимир Жарихин , Григорий Карасин , Александр Лукашенко , Михаил Бабич , МИД , ШОС , Совет Федерации , ОАК , Интерфакс , Иркутская Область , Минск , Москва
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