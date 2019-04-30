Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова назвала проблемы с визами визитной карточкой американской дипломатии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что замглавы департамента информации и печати МИД России не смог вовремя получить американскую визу для участия в мероприятии в ООН по вопросам свободы СМИ, отметив, что это стало отличительной чертой, визитной карточкой американской дипломатии.
Захарова выразила надежду, что надеется, что российский дипломат все же сможет принять участие в работе комитета Генассамблеи ООН по информации, так как подал заявление на визу вовремя, передает ТАСС.
«Это стало отличительной чертой, визитной карточкой американской дипломатии — не выдавать визы или не выдавать их в срок», — констатировала Захарова на мероприятии «Роль СМИ в демократии. СМИ и выборы в эпоху дезинформации».
Накануне МИД России обвинил США в нарушении обязательств места размещения штаб-квартиры ООН. В апреле прошлого года на заседании профильного комитета Генеральной Ассамблеи ООН Россия потребовала заставить Соединенные Штаты выполнять соглашения о штаб-квартире международной организации.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Российский паспорт вызвал в Донецке ажиотаж Песков рассказал, что даст жителям Донбасса российский паспорт Москва предупредила Вашингтон о последствиях вмешательства в дела Венесуэлы
Комментарии
Политика , В мире , США , Мария Захарова , Генассамблея ООН , МИД , ООН , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ждали пять лет»: Донбасс в паспортном ажиотаже80
«Я начну крупномасштабную войну»209
Протест: Выдача паспортов Донецку взбудоражила Киев344
«Плакал Рамзан»: Зеленский раскаялся перед мусульманами99
Конец проекту? Владелец «Голоса» начал нервничать208
Видео
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение