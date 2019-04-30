Захарова объяснила в ООН ситуацию со СМИ, цитируя Маяковского и Шекспира

"Мы все знаем слова, написанные Шекспиром, "быть или не быть". И провозгласившего "что такое хорошо и что такое плохо" Маяковского. В парадигме этих двух важных вопросов правильный и хороший путь — говорить о СМИ и информации сейчас", — сказала Захарова.

Она привела пример замглавы ФБР Марка Фелта, передавшего информацию СМИ, после чего начался знаменитый Уотергейтский процесс.

"Но что мы видим сегодня? Мы видим преследование основателей Wikileaks, которые на самом деле сделали похожее на то, что и один из шефов ФБР", — рассказала официальный представитель МИД.

Также Захарова рассказала участникам обсуждения о том, что "ни один из 9 корреспондентов агентства Sputnik во Франции не получили пресс-карты от министерств иностранных дел Франции".

Кроме этого, дипломат рассказала и про Украину, где "ситуация со свободой СМИ вызывает наибольшие опасения на европейском континенте".