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Захарова объяснила в ООН ситуацию со СМИ, цитируя Маяковского и Шекспира 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила в ООН на панельной сессии "Роль СМИ в демократии", где для объяснения нынешней ситуации со свободой слова процитировала Уильяма Шекспира и Владимира Маяковского.
"Мы все знаем слова, написанные Шекспиром, "быть или не быть". И провозгласившего "что такое хорошо и что такое плохо" Маяковского. В парадигме этих двух важных вопросов правильный и хороший путь — говорить о СМИ и информации сейчас", — сказала Захарова.
Она привела пример замглавы ФБР Марка Фелта, передавшего информацию СМИ, после чего начался знаменитый Уотергейтский процесс.
"Но что мы видим сегодня? Мы видим преследование основателей Wikileaks, которые на самом деле сделали похожее на то, что и один из шефов ФБР", — рассказала официальный представитель МИД.
Также Захарова рассказала участникам обсуждения о том, что "ни один из 9 корреспондентов агентства Sputnik во Франции не получили пресс-карты от министерств иностранных дел Франции".
Кроме этого, дипломат рассказала и про Украину, где "ситуация со свободой СМИ вызывает наибольшие опасения на европейском континенте".
"Арест главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по смехотворным обвинениям и сфабрикованному уголовному делу стало апофеозом этой борьбы со СМИ", — заключила Захарова.
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Комментарии
Политика , В мире , Уильям Шекспир , Мария Захарова , МИД , ФБР , Wikileaks , ООН , РИА Новости , ИА Sputnik
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