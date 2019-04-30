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Путин снял с должности посла в Белоруссии Михаила Бабича 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во вторник, 30 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал Указ об снятии с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича, в том числе освобождения его от обязанностей специального представителя президента по развитию торгово-экономического сотрудничества.
Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства назначил на должность нового посла РФ в Белоруссии члена Совфеда Дмитрия Мезенцева.
Ранее сообщалось, что Путин планирует снять с должности посла в Белоруссии Бабича, потому что его действия способствуют "разрушению отношений между странами".
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Политика , СНГ , Дмитрий Мезенцев , Владимир Путин , Михаил Бабич , Совет Федерации
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