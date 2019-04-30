Путин снял с должности посла в Белоруссии Михаила Бабича

Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Дмитрия Мезенцева. Глава государства назначил на должность нового посла РФ в Белоруссии члена Совфеда

Ранее сообщалось, что Путин планирует снять с должности посла в Белоруссии Бабича, потому что его действия способствуют "разрушению отношений между странами".