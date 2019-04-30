Что отзыв посла Бабича изменит в отношениях Москвы и Минска

30 апреля «Коммерсант» сообщил о готовящемся отзыве посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича. Издание ссылается на анонимные источники, однако слухи о возможном отзыве дипломата в последнее время активно муссируются в соцсетях и СМИ. При этом, несмотря на утверждения некоторых белорусских Telegram-каналов, которые эксперты напрямую связывают с властями, независимые СМИ отмечают, что решение об отзыве Бабича может быть отложено Кремлём на неопределённый срок, поскольку слишком резкий шаг будет выглядеть как уступка Москвы на фоне политического давления Минска.

На фоне слухов об отзыве из Минска Бабича в белорусском сегменте Интернет активно обсуждаются слухи о вроде как начавшейся «зачистке» силовых структур республики от «российских агентов влияния». Например, именно так интерпретируют прикормленные властью республики Telegram-каналы задержание 29 апреля по подозрению во взяточничестве одного из самых влиятельных людей страны, заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности главы государства Андрея Втюрина — он якобы «сливал» секретную информацию российским спецслужбам.

Михаил Бабич был назначен главой российской дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года. До этого он занимал пост полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Отличительной чертой Бабича была жёсткая позиция по проблемным вопросам в отношениях Москвы и Минска. Наиболее отчётливо эта позиция проявилась в марте. Тогда в интервью РИА «Новости» посол заявил о том, что Лукашенко делает выводы на основе недостоверной информации. Таким образом Бабич ответил на обвинение в том, что Россия кредитует Белоруссию под высокий процент, превышающий аналогичные для Вьетнама или Армении, которое белорусский президент высказал в ходе большой пресс-конференции 1 марта. Заявление Бабича вызвало резкое неприятие в белорусском обществе. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал Бабича «подающим надежды бухгалтером» и обвинил его в недопустимом для дипломата менторском тоне. Впоследствии российский посол неоднократно становился объектом критики представителя белорусского внешнеполитического ведомства, в том числе за то, что встречался с местной оппозицией.

В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удаётся господину Бабичу буквально за несколько месяцев, — заявлял 19 апреля Глаз, добавляя, что Бабич, очевидно, плохо знает историю и культуру Белоруссии и потому путает республику с Приволжским федеральным округом.

Несмотря на то, что жёсткая риторика Михаила Бабича вызывала много вопросов у белорусского руководства, его заявления были только отражением реакции Москвы на накопившиеся проблемы в отношениях России и Белоруссии, полагает доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин

Даже в случае, если Бабич будет отозван, изменится лишь информационный фон, а основные проблемы двусторонних отношений не решатся. Поэтому независимо от того, кто будет послом России в Белоруссии, двум странам нужно в первую очередь выработать системный подход для решения спорных вопросов, — объясняет эксперт в комментарии News.ru.

В последнее время на российско-белорусском направлении есть действительно серьёзные проблемы, связанные с налоговым маневром и вопросом о пошлинах, напоминает Гущин.

Кроме того, в российском экспертном сообществе часто звучат справедливые замечания о том, что Минск недостаточно последовательно следует во внешнеполитическом фарватере Москвы. Есть сомнения относительно связей белорусского политического истеблишмента с Украиной и Западом. Все эти противоречия накопились на фоне стагнации проекта Союзного государства, — отмечает аналитик.

Сейчас не решаются даже тактические задачи, связанные с роумингом и визами, а в целом процесс интеграции никак не сдвинулся с места, резюмирует Гущин.