Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Ливии

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сегодня вечером провел телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, обсудили ситуацию в Ливии, — говорится в распространенном канцелярией турецкого лидера заявлении.

Лидеры двух стран договорились продолжить тесное сотрудничество в рамках астанинского процесса для урегулирования кризиса в Сирии, передаёт ТАСС.

Конфликт между признанным международным сообществом правительством национального согласия премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временным кабинетом министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани перерос в активную фазу 4 апреля. Поддерживающие последнего войска фельдмаршала Халифы Хафтара начали наступление на столицу. Бои велись в пригородах Триполи. Согласно данным ООН, в результате столкновений погибли 246 человек, 1228 получили ранения.

Как писал News.ru, Анкара намерена всеми силами способствовать прекращению противостояния в Ливии правительственных сил и Ливийской национальной армии.