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Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Ливии 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Ливии.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган сегодня вечером провел телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, обсудили ситуацию в Ливии, — говорится в распространенном канцелярией турецкого лидера заявлении.
Лидеры двух стран договорились продолжить тесное сотрудничество в рамках астанинского процесса для урегулирования кризиса в Сирии, передаёт ТАСС.
Конфликт между признанным международным сообществом правительством национального согласия премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временным кабинетом министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани перерос в активную фазу 4 апреля. Поддерживающие последнего войска фельдмаршала Халифы Хафтара начали наступление на столицу. Бои велись в пригородах Триполи. Согласно данным ООН, в результате столкновений погибли 246 человек, 1228 получили ранения.
Как писал News.ru, Анкара намерена всеми силами способствовать прекращению противостояния в Ливии правительственных сил и Ливийской национальной армии.
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Политика , В мире , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Ливия , Турция
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