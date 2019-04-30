Слуцкий предостерег от внешнего вмешательства в ситуацию в Венесуэле для помощи Гуайдо

"Россия никогда не поддержит насильственную смену власти в Боливарианской Республике. Президента Венесуэлы может выбрать только ее народ. Никто — ни Вашингтон, ни примкнувшие к нему европейские столицы — не могут без проведения выборов признавать того или иного венесуэльского лидера. В этом случае важно предостеречь от вторжения извне для помощи самопровозглашенному президентом страны Хуану Гуайдо", — заявил Слуцкий журналистам во вторник.

По его словам, "любые действия подобного рода будут вмешательством в дела суверенного государства и пособничеством совершению госпереворота в Венесуэле".

Слуцкий не исключает, что Гуайдо, решившись на очередную попытку госпереворота, "получил дополнительную поддержку своих западных покровителей".

"На стороне Гуайдо пока лишь небольшая группа военных, действия которых направлены на эскалацию агрессии внутри страны. Уверен, что законно избранные власти в Каракасе смогут отразить новую атаку и защитят конституционный строй Венесуэлы", — отметил глава комитета. Российский политик выразил "поддержку законному президенту Николасу Мадуро и венесуэльскому народу".

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо опубликовал в Twitter видеоролик, в котором обратился к военным республики с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" в стране. По его словам, обращение было записано с территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе. На видео вместе с Гуайдо снята группа военных и лидер оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес, который находится под домашним арестом.