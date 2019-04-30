Российского посла в Белоруссии отзывают с должности

Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным источника, обсуждение об отстранении Бабича с должности длится уже неделю.

Другой источник отметил, что вскоре должен появиться соответствующий указ российского лидера Владимира Путина

В настоящее время нет официального подтверждения этой информации.

Ранее сообщалось, что начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз обвинил Бабича в попытке разрушить отношения Москвы и Минска.

По его словам, Бабичу якобы удалось оказать негативный эффект на взаимоотношения России и Белоруссии.