Российского посла в Белоруссии отзывают с должности 

Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на высокопоставленные источники.
По данным источника, обсуждение об отстранении Бабича с должности длится уже неделю.
Другой источник отметил, что вскоре должен появиться соответствующий указ российского лидера Владимира Путина.
В настоящее время нет официального подтверждения этой информации.
Ранее сообщалось, что начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз обвинил Бабича в попытке разрушить отношения Москвы и Минска.
По его словам, Бабичу якобы удалось оказать негативный эффект на взаимоотношения России и Белоруссии.
Позже лидер Белоруссии Александр Лукашенко надеялся, что Россия сможет разобраться с поведением Бабича.