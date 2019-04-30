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Российского посла в Белоруссии отзывают с должности 

Газета.Ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на высокопоставленные источники.
По данным источника, обсуждение об отстранении Бабича с должности длится уже неделю.
Другой источник отметил, что вскоре должен появиться соответствующий указ российского лидера Владимира Путина.
В настоящее время нет официального подтверждения этой информации.
Ранее сообщалось, что начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз обвинил Бабича в попытке разрушить отношения Москвы и Минска.
По его словам, Бабичу якобы удалось оказать негативный эффект на взаимоотношения России и Белоруссии.
Позже лидер Белоруссии Александр Лукашенко надеялся, что Россия сможет разобраться с поведением Бабича.
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Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД
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