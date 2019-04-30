Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России свои недавно состоявшиеся контакты с лидером КНДР Ким Чен Ыном, результаты переговоров в Пекине, а также ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Большое внимание на совещании было уделено ситуации в Венесуэле в свете поступающих новостей о попытке государственного переворота в этой стране", — сказал он.
"Путин также проинформировал коллег о своих контактах с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке и о многочисленных переговорах с зарубежными лидерами, состоявшихся в ходе недавнего посещения Китая", — добавил Песков.
По словам пресс-секретаря, "на совещании обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской повестки дня".
В совещании приняли участие спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.