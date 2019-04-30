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Путин обсудил с членами Совбеза контакты с главой КНДР 

РИА Новости + ещё 5 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России свои недавно состоявшиеся контакты с лидером КНДР Ким Чен Ыном, результаты переговоров в Пекине, а также ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Большое внимание на совещании было уделено ситуации в Венесуэле в свете поступающих новостей о попытке государственного переворота в этой стране", — сказал он.
"Путин также проинформировал коллег о своих контактах с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке и о многочисленных переговорах с зарубежными лидерами, состоявшихся в ходе недавнего посещения Китая", — добавил Песков.
По словам пресс-секретаря, "на совещании обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской повестки дня".
В совещании приняли участие спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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Политика , Валентина Матвиенко , Чен Ким , Антон Вайно , Сергей Иванов , Сергей Нарышкин , Владимир Колокольцев , Сергей Лавров , Александр Бортников , Николай Патрушев , Владимир Путин , Вячеслав Володин , ФСБ , Администрация Президента РФ , МИД , Госдума , Совет Федерации , Совет безопасности РФ , Венесуэла , КНДР
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