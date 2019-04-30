Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В. Милонов предложил лидеру «Ленинграда» С. Шнурову пропагандировать борьбу с тараканами 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил обязать артистов сниматься в социальной рекламе и заявил, что лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров мог бы пропагандировать борьбу с тараканами. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Их поклонники лишний раз увидят на телеэкране. Поклонникам хорошо, певцам тоже о себе напомнить неплохо. А так они еще и принесут пользу обществу. Многие из них, безусловно, очень талантливо выступают и нуждаются в дополнительной рекламе. Это будет и гражданский поступок, что вот такой-то певец предлагает что-то хорошее сделать. Я, правда, не знаю, что Шнур (псевдоним С. Шнурова — прим. Агентства «Москва») может хорошее предложить, но тоже, наверное, что-то может. Ну, не знаю, пропагандировать борьбу с тараканами — неважно что, но тоже, наверное, что-то сможет сделать», — заявил В. Милонов.
Ранее В. Милонов выступил с предложением ввести налог на песни для музыкантов в виде обязательной отработки в съемках социальной рекламы, чтобы госслужащие не пели сами, как судебные приставы из Иркутской области, записавшие клип с призывом расплатиться с долгами по мотивам хита группы KAZKA «Плакала».
Также ранее В. Милонов называл С. Шнурова «бесовским запевалой» и предлагал запретить его творчество в России.
Агентство «Москва»: последние новости
В Госдуме предложили обложить музыкантов налогом на песни ГД может потратить до 7,5 млн руб. на улучшение законодательства в отношении живущих за рубежом россиян ЦИК: В 51 регионе России с 2016 г. не зафиксировано нарушений законодательства о выборах
Комментарии1
Политика , Сергей Шнуров , Виталий Милонов , Единая Россия , Госдума , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы47
Неожиданный поворот в деле уфимской дознавательницы3
В Венесуэле начался путч286
Киев пригрозил военным ударом «там, где его не ждут»347
Порошенко подловили на раздаче паспортов россиянам164
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Кабину B-2 Spirit показали изнутри
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение