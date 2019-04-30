В. Милонов предложил лидеру «Ленинграда» С. Шнурову пропагандировать борьбу с тараканами

«Их поклонники лишний раз увидят на телеэкране. Поклонникам хорошо, певцам тоже о себе напомнить неплохо. А так они еще и принесут пользу обществу. Многие из них, безусловно, очень талантливо выступают и нуждаются в дополнительной рекламе. Это будет и гражданский поступок, что вот такой-то певец предлагает что-то хорошее сделать. Я, правда, не знаю, что Шнур (псевдоним С. Шнурова — прим. Агентства «Москва») может хорошее предложить, но тоже, наверное, что-то может. Ну, не знаю, пропагандировать борьбу с тараканами — неважно что, но тоже, наверное, что-то сможет сделать», — заявил В. Милонов.

Ранее В. Милонов выступил с предложением ввести налог на песни для музыкантов в виде обязательной отработки в съемках социальной рекламы, чтобы госслужащие не пели сами, как судебные приставы из Иркутской области, записавшие клип с призывом расплатиться с долгами по мотивам хита группы KAZKA «Плакала».

Также ранее В. Милонов называл С. Шнурова «бесовским запевалой» и предлагал запретить его творчество в России.