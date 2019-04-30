«Пропагандировать борьбу с тараканами»: Шнурову сделали неожиданное предложение

По словам депутата Госдумы, всем артистам стоит сниматься в социальной рекламе. В этом случае каждый из них и получит пользу сам, и принесет ее обществу.

«Правда, не знаю, что Шнур может хорошее предложить, но тоже, наверное, что-то может», — отметил парламентарий.

В качестве одного из примеров «пользы» от лидера группы «Ленинград» Милонов привел пропаганду борьбы с тараканам, но не стал настаивать на этом варианте.

В январе Шнуров и Милонов повздорили. Сначала депутат назвал творчество музыканта «отрыжкой пивника» и «жутким трешем». В ответ Шнуров с иронией отозвался о нем как о человеке, вообразившем себя «парламентарием от рая». Тогда Милонов предложил Шнурову «сойтись на мечах нормандских».