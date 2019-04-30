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В Госдуме предложили обложить музыкантов налогом на песни 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил ввести налог на песни для музыкантов в виде обязательной отработки в съемках социальной рекламы, чтобы госслужащим не пришлось петь самим, как судебным приставам из Иркутской области, записавшим кавер-версию на клип группы KAZKA «Плакала». Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва».
«Нужно сделать для наших артистов так, чтобы нужно было обязательно сниматься раз в год в каком-нибудь социальном ролике. Такой налог на песни ввести: не деньгами пусть платят дополнительный налог, а именно съемками в социальном каком-то медиапроекте, либо призывает жертвовать деньги для каких-то фондов. Я уверен, что они не будут это делать не из-под палки, если правильно организовать. Они все от налогов скрываются, боятся, поэтому как миленькие будут сниматься в этой социальной рекламе. И песни тогда запоют про то, что нужно заплатить долги, а иначе придут коллекторы, а коллекторы — это сволочи», — сказал В. Милонов.
По его мнению, участие в социальной рекламе можно расценивать как гражданский поступок. «Так что это будет хорошая идея, чтобы нашим службам не приходилось самостоятельно петь песни. Это не у всех получается», — заявил депутат.
Ранее News.ru сообщили, что в интернете набирает просмотры клип по мотивам хита группы KAZKA «Плакала», который сняли судебные приставы из Иркутской области. В кавер-версии они обращаются к гражданам с призывами рассчитаться с долгами, напевая «с долгами жить нельзя, с долгами жизни нет, оплачивай счета своевременно».
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Комментарии1
Политика , Виталий Милонов , Единая Россия , Госдума , АГН "Москва" , Иркутская Область
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