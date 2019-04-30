Аресты и интриги в Минске, много слухов. Что произошло на самом деле

Накануне майских праздников в Белоруссии арестованы экс-начальник охраны Лукашенко и гендиректор «Белтелекома»

«Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию», — так ответил официальный представитель КГБ, Андрей Ярош, на вопрос журналистов об аресте заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Арест генерального директора крупнейшего оператора связи Белоруссии Сергея Сиводедова КГБ тоже не стал комментировать.

Отсутствие официальной информации породило массу слухов, один другого конспирологичнее, но все они — пока свободный полет фантазии. Поэтому в данном случае очень важно установить факты и правильно увязать их с тенденциями, которые, увы, тревожные.

Совершенно очевидно, что состояние «холодного партнерства», в фазу которого из-за нерешенных экономических вопросов вошли российско-белорусские отношения, перешло к обострению. Для этого достаточно напомнить цепочку последовательных, объективно связанных друг с другом событий.

Нефть

Первым событием было поручение президента Белоруссии вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить на ремонт нефтепровод «Дружба» в случае необходимости. Это прозвучало 11 апреля как реакция на решение Москвы ограничить поставки отдельных товаров из Белоруссии. «Добро, которое мы делаем для России , нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — заявил Лукашенко. К его резким словам за последние полгода уже настолько привыкли, что перестали обращать внимание. Но случилось второе событие.

Польша и 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о некачественной нефти, поступающей из России по нефтепроводу «Дружба». Транзит в Европу был остановлен. Вслед за Белоруссией прокачку прекратила Словакия Украина . Российский оператор «Транснефть» признал то, что нефть действительно некачественная. А в российском Минэнерго подчеркнули, что временное прекращение транзита нефти является техническим вопросом и с российско-белорусскими отношениями не связано. Такое удивительное, если не сказать больше, совпадение трех связанных логически и экспоненциально событий заинтересовало аналитиков. Потому что 18 апреля председатель правительства России Дмитрий Медведев в ответ на украинские санкции объявил об эмбарго на поставки нефтепродуктов на Украину.

Страсти по Бабичу

Вопрос возобновления поставок по нефтепроводу «Дружба», как заверяют основные участники транзита, возобновится уже к 10 мая. Но осадок от этой истории остался. Появились и цифры: «Белнефтехим» заявил о ста миллионах долларов, недополученных за транзит в апреле. Цифры и война цифр стали причиной еще одного контрапункта в этой цепочке — посол России в Белоруссии Михаил Бабич . Суть его работы в Белоруссии не столько дипломатическая, сколько наблюдательная. Михаил Викторович в Минске — «око государево». Личный представитель президента России, которого он знает, как пишут, еще с Дрездена . Отец дипломата, полковник Виктор Бабич , служил в немецкой резидентуре КГБ в Дрездене и был начальником капитана Путина.

За полгода службы в посольстве РФ Михаил Бабич объездил все регионы Белоруссии. Он активно контактирует с теми, с кем считает нужным, и согласно своему статусу личного представителя президента ни с кем по поводу своей работы не консультируется. В Белоруссии это не принято. И Бабича начали тревожить упоминаниями всуе. 15 марта пресс-секретарь МИД Белоруссии от имени министерства и, видимо, государства раскритиковал интервью российского посла агентству РИА Новости, где он озвучивал те самые цифры российско-белорусского экономического сотрудничества. Спикер МИД назвал дипломата «счетоводом». 19 апреля Бабича вспомнила одна из двух оппозиционных депутаток парламента Белоруссии. Вышло неудобно: озвученные на публичной площадке уровня президента факты не соответствовали действительности и были немедленно опровергнуты самим послом.

Эти личные выпады не совпадение. В сети пошли слухи об отзыве Бабича, о том, что Минск он не устраивает, что будет замена. Эти слухи абсолютно ничем не подтверждаются за отсутствием официальных комментариев. А их и не будет, потому что слухи — есть слухи, и если бы вопрос был задан, то задающий его обязан раскрыть, откуда он взял, что Москва и Минск вообще обсуждали вопрос смены только что назначенного посла России, к тому же личного представителя Путина. Это было бы неслыханным скандалом. Тем более что кандидатуру Бабича, как писали, предложил сам Александр Лукашенко

Визит в Китай — туда и обратно

Российско-белорусские экономические споры не претендуют на первые полосы. Их уверенно занимают информационные лидеры — выборы на Украине и куда более важное решение Москвы разрешить гражданам ДНР и ЛНР получать российские паспорта по ускоренной и облегченной процедуре. Именно эти вопросы официально освещал Владимир Путин на втором экономическом форуме «Один пояс — один путь» в Китае 27 апреля. В то время, когда президент России радовал одних журналистов подробностями этого долгожданного события и безмерно огорчал других, его белорусский коллега возвращался из Пекина в Минск.

И вот это событие российский информационный сегмент объявил скандальным. Слухи утверждали, что Лукашенко рассчитывал на двусторонние переговоры с Путиным. Но якобы Путин не захотел встречаться, Лукашенко якобы обиделся и улетел в Минск. На этот раз источниками слухов были уже не только анонимные телеграмм-каналы, а вполне респектабельные российские журналисты. Сергей Доренко в социальных сетях утверждал, что, по его информации, «Лукашенко не был удостоен встречи с Путиным, обиделся, засобирался, улетел».

Строго говоря, это утверждение Доренко можно назвать чистой воды домыслом. Визит президента Белоруссии официально ограничивался рамками с 25 по 27 апреля и завершился строго по плану. Также известно, что Путин встречался с Лукашенко и обсуждал с ним весьма важный вопрос транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Никаких других срочных российско-белорусских тем на сегодня нет, а маркер был вполне обозначен: фотография общающихся Путина, Лукашенко и Назарбаева облетела сеть. Может, случайно, может, нет, но позиция Доренко является выражением общего мнения хейтеров Бацьки. И за отсутствием фактов в ход пошел даже визуальный анализ позы Лукашенко на совместной с Путиным и Назарбаевым фотографии.

Теории заговора

Если хейтеры озвучивают одни и те же позиции и действуют скоординированно, то можно предположить, что они представляют собой информационную площадку некоей тайной информационной войны между противоборствующими силами в Минске и Москве. Это, безусловно, пропаганда, верить пропагандистам нельзя, но и игнорировать их вряд ли разумно. Слухи оставались бы слухами, если бы их не сопровождали события, которые слишком уж четко укладываются в логическую цепочку. Следуя такой логике, сразу же после возвращения Александра Лукашенко из Китая и стала достоянием общественности информация об аресте зама госсекретаря Совета безопасности Белоруссии и главы «Белтелекома».

Сами задержания произошли не в понедельник, 29 апреля, а раньше. Но в понедельник о них стало известно. А значит, кто-то дал добро на то, чтобы сделать эту информацию достоянием общественности, что в Белоруссии приравнивается к событию. Андрей Втюрин, который в свое время был начальником управления личной охраны Службы безопасности Лукашенко, якобы задержан по подозрению в коррупции. Гендиректор РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов был тоже якобы задержан по подозрению в коррупции. Важно понимать, что оба фигуранта возглавляли стратегические направления. Втюрин — планирование и контроль, Сиводедов — связь. Но биографии обоих не идентичны от слова совсем.

Сергей Сиводедов пришел в «Белтелеком» со студенческой скамьи, сделав карьеру от инженера до замдиректора. Весной 2014 года, после ухода своего непосредственного начальника на пост министра связи, занял его место. Андрей Втюрин, профессиональный военный, в 1995 году попал в личную охрану президента, дослужился до ее командира, а с 2014-го работает замом в Совете безопасности. По поводу обоих КГБ отказался от комментариев, не стали отвечать на вопросы и в Совете безопасности, а «Белтелеком» сообщил, что гендиректор «на больничном». То есть ноль официального подтверждения. Вместе с тем опровергать задержание двух важных лиц в Белоруссии тоже никто не стал. И это родило океан слухов, которые разгоняются в основном российскими анонимными каналами, Сергеем Доренко, а распространяются со скоростью цунами.

Слухи о настоящих причинах архетипичны, клишированы, стандартны, явно исходят из одного источника и сводятся к тому, что Втюрин допустил утечку информации (возможно, Бабичу), а Сиводедов якобы отдал под контроль России все каналы связи и контроль за трафиком. И идут дальше, предполагая «заговор» в высшем руководстве страны и даже называя заговорщиков «пятью-шестью генералами».

Есть ли огонь у дыма

Эти слухи все же ни на чем не основаны, являются чистой воды домыслами, инфовбросами, рассчитанными на возможные опровержения. Есть ли у них реальная подоплека, будет видно уже в ближайшее время, поскольку информация заинтересовала официальные СМИ, они будут копать и беспокоить официальные источники, которым рано или поздно придется что-то озвучить.

Во всяком случае ясно прослеживается четкая логическая цепочка и последовательность, которая свидетельствует, что перечисленные события не случайны и связаны. Если связь подтвердится, то она станет свидетельством, пожалуй, самого серьезного обострения белорусско-российских отношений в новейшей истории Союзного государства.