Прокуроры заинтересовались неслужившим главой Хакасии

По данным газеты, 31-летний Коновалов не подавал заявление на выдачу военного билета и не получал его.

Валентин Коновалов выиграл выборы губернатора Хакасии осенью 2018 года. В феврале 2019-го в военном комиссариате Красноярского края заявили, что глава региона числится в списке уклонистов от службы в армии.

В комиссариате заявляли, что у Коновалова должны определить степень годности в запасе, чтобы он получил военный билет или справку. Для этого он должен сам лично прибыть на призывную комиссию.

«Известия» отмечают, что Коновалова пока не признали не прошедшим службу без законных оснований, так как он не пришел на заседание призывной комиссии.

Сам чиновник заявлял, что от службы не уклонялся. Он подчеркивал, что с 2013 года был публичным человеком, депутатом Абаканского городского совета: если бы его разыскивали, то легко бы нашли.

В избиркоме Хакасии отмечали, что военный билет не входит в список документов, которые кандидат в губернаторы обязан предоставить при выдвижении.

Ранее Коновалова начали широко обсуждать в СМИ из-за инициативы правительства Хакасии, касающейся надбавок чиновникам. Правительство постановило назначить министрам и самому губернатору «надбавки к должностному окладу за особые условия труда до четырехкратного размера денежного содержания по соответствующей государственной должности».

Министр финансов Хакасии Ирина Войнова позже пояснила, что все надбавки ограничили четырехкратным размером, а не увеличили в четыре раза, как это трактовали СМИ.