песков рассказал о встречах Путина с новыми губернаторами 

Президент РФ Владимир Путин встречался с некоторыми новыми губернаторами от оппозиционных партий в рамках общей встречи в декабре прошлого года, других пока не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы помните, была встреча с вновь назначенными губернаторами, и там присутствовали несколько губернаторов… но не все. Другие — пока не было этого, пока не было встречи", — сказал журналистам Песков в ответ на вопрос, встретился ли Путин с губернаторами от оппозиционных партий, которые победили на выборах прошлой осенью.
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин встретился с главой Хакасии Валентином Коноваловым (КПРФ), губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом (ЛДПР), губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным (ЛДПР), губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и губернатором Ненецкого автономного округа Александром Цыбульским. -0-