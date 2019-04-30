В Кремле считают победу Зеленского очевидной 

В Кремле считают некорректным говорить о признании или непризнании Россией победы новоизбранного президента Владимира Зеленского: она очевидна, как и выбор украинского народа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы же с самого начала говорили, что мы уважаем выбор украинского народа. И очевидна победа Зеленского, потому что цифры сами за себя говорят. Кстати говоря, нам вместе с вами нужно дождаться официального объявления украинского ЦИКа, который должен, вроде бы, сегодня или, когда там, объявить официальные результаты. Это все-таки до сих пор не было сделано. Поэтому говорить о признании или непризнании здесь не совсем корректно, мы с самого начала сказали, что выбор украинского народа абсолютно очевиден", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, признала ли РФ выборы на Украине.
Владимир Зеленский победил во втором туре выборов на Украине, набрав 73,22% голосов. Его соперник, действующий президент Украины Петр Порошенко, заручился поддержкой 24,45% избирателей, явившихся на выборы.