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Песков объяснил, почему на параде 9 Мая не будет иностранных лидеров 

ТАСС + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидеры иностранных государств приглашаются на юбилейные парады в честь 9 Мая, предстоящие же торжества посвящены 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил то, что на предстоящем параде не ожидаются высокопоставленные иностранные гости.
"Это не уникальная ситуация. Каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году, — сказал он. — Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия".
Песков отметил, что "в следующем году будем отмечать очень важную и большую юбилейную дату". "Это будет год, действительно, особенный, а сейчас нет такой юбилейной даты, поэтому это практика, которая уже существовала, что мы не приглашаем на обычные текущие праздники глав государств", — заключил представитель Кремля.
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