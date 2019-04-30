Президент России Владимир Путин выразил признательность японскому императору Акихито за "внимание" к российско-японским отношениям, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
В телеграмме Путин подчеркнул, что отношения России и Японии получили "заметное развитие" во время пребывания императора на престоле.
"Рассчитываю, что взаимовыгодные связи между нашими государствами будут и впредь укрепляться на всех направлениях", — говорится в телеграмме.
Также российский президент пожелал императору долголетия.
Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил уходящего на покой императора Японии.