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Путин обратился к отрекшемуся от престола императору Японии 

Газета.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин выразил признательность японскому императору Акихито за "внимание" к российско-японским отношениям, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
В телеграмме Путин подчеркнул, что отношения России и Японии получили "заметное развитие" во время пребывания императора на престоле.
"Рассчитываю, что взаимовыгодные связи между нашими государствами будут и впредь укрепляться на всех направлениях", — говорится в телеграмме.
Также российский президент пожелал императору долголетия.
Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил уходящего на покой императора Японии.
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Политика , Дональд Трамп , Владимир Путин , Япония
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