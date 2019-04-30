Доходы губернатора Хакасии выросли почти в три раза 

В 2018 году доход главы Хакасии Валентина Коновалова составил 607 382 рубля, увеличившись почти в три раза. Декларация чиновника опубликована на сайте правительства республики.
Из документа следует, что в собственности у Коновалова есть земельные участки площадью 23,2 и 593 квадратных метра, квартира на 63,6 «квадрата» и гараж.
Жена чиновника задекларировала доход в 441 299 рублей. В собственности у нее есть квартира площадью 29,1 квадратных метра.
По данным за 2017 год, когда Коновалов был депутатом городского совета Абакана, его доход составлял 218 455 рублей.
Валентин Коновалов выиграл выборы губернатора Хакасии осенью 2018 года.
Доходы Коновалова начали широко обсуждаться после инициативы правительства Хакасии о надбавках чиновникам.
Речь идет о поправках в региональный закон, касающихся надбавок для лиц, замещающих государственные должности в республике, и для самого главы Хакасии.
«Установить лицам <…> размер надбавки к должностному окладу за особые условия труда до четырехкратного размера денежного содержания по соответствующей государственной должности Республики Хакасия», — говорится в документе.
Прежняя доплата губернаторов и министров составляла сто процентов оклада.
Сообщалось, что до 29 апреля документ будет находиться на экспертизе. Через 90 дней после экспертизы он должен вступить в силу.
Сам Коновалов писал, что о повышении зарплат речи нет. Он заявил, что поправки изменяют соотношение базовой части зарплаты и надбавок «в рамках той же суммы». Чиновник заверял, что максимально возможный размер надбавок будет проходить согласование в виде общественного контроля.
Министр финансов Хакасии Ирина Войнова позже пояснила, что все надбавки ограничили четырехкратным размером, а не увеличили.
Ранее Коновалова уже обвиняли в начислении необоснованных премий. СМИ писали, что два заместителя губернатора и одиннадцать министров перед Новым годом получили от 250 до 400 тысяч рублей оклада.