Доходы губернатора Хакасии выросли почти в три раза

В 2018 году доход главы Хакасии Валентина Коновалова составил 607 382 рубля, увеличившись почти в три раза. Декларация чиновника опубликована на сайте правительства республики.

Из документа следует, что в собственности у Коновалова есть земельные участки площадью 23,2 и 593 квадратных метра, квартира на 63,6 «квадрата» и гараж.

Жена чиновника задекларировала доход в 441 299 рублей. В собственности у нее есть квартира площадью 29,1 квадратных метра.

По данным за 2017 год, когда Коновалов был депутатом городского совета Абакана , его доход составлял 218 455 рублей.

Валентин Коновалов выиграл выборы губернатора Хакасии осенью 2018 года.

Доходы Коновалова начали широко обсуждаться после инициативы правительства Хакасии о надбавках чиновникам.

Речь идет о поправках в региональный закон, касающихся надбавок для лиц, замещающих государственные должности в республике, и для самого главы Хакасии.

«Установить лицам <…> размер надбавки к должностному окладу за особые условия труда до четырехкратного размера денежного содержания по соответствующей государственной должности Республики Хакасия», — говорится в документе.

Прежняя доплата губернаторов и министров составляла сто процентов оклада.

Сообщалось, что до 29 апреля документ будет находиться на экспертизе. Через 90 дней после экспертизы он должен вступить в силу.

Сам Коновалов писал , что о повышении зарплат речи нет. Он заявил, что поправки изменяют соотношение базовой части зарплаты и надбавок «в рамках той же суммы». Чиновник заверял, что максимально возможный размер надбавок будет проходить согласование в виде общественного контроля.

Министр финансов Хакасии Ирина Войнова позже пояснила, что все надбавки ограничили четырехкратным размером, а не увеличили.

Ранее Коновалова уже обвиняли в начислении необоснованных премий. СМИ писали, что два заместителя губернатора и одиннадцать министров перед Новым годом получили от 250 до 400 тысяч рублей оклада.