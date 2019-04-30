Горбачев: диалог США и России по стратегической стабильности надо немедленно возобновить

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что диалог между США Россией по вопросам стратегической стабильности следует безотлагательно возобновить, так как политика ядерного сдерживания является фактором постоянной угрозы для мира. Такое мнение Горбачев высказал в статье, опубликованной в понедельник в газете The Wall Street Journal.

Бывший президент СССР выразил солидарность с мнением Джорджа Шульца, занимавшего пост госсекретаря США в 1982-1989 годах, Уильяма Перри, занимавшего пост министра обороны США в 1994-1997 годах, и Сэма Нанна , занимавшего кресло сенатора от штата Джорджия с 1972 года по 1997 год. Они в статье в этой же газете 11 апреля подчеркнули необходимость скорейшего возобновления диалога между США и Россией по вопросам стратегической стабильности.

"Я согласен с ними о безотлагательной необходимости [возобновления] стратегического взаимодействия между США и Россией. Я также убежден в том, что ядерное сдерживание вместо того, чтобы защищать мир, ставит его под постоянную угрозу", — отметил Горбачев. Он напомнил, что в свое время не мог переубедить премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, настаивавшую на том, что ядерные вооружения предотвратили третью мировую войну. "Мы слышим такие же доводы сегодня в США и России", — посетовал он.

"Ядерные вооружения похожи на висящее на стене ружье в пьесе, написанной и поставленной неизвестным человеком. Мы не ведаем намерений постановщика. Ядерные вооружения могут сработать из-за технической неполадки, ошибки человека или компьютерного сбоя. Последний фактор тревожит меня больше всего", — признал Горбачев, обратив внимание на внедрение компьютеров практически в каждую сферу жизни человека и на значительное число сбоев электроники в промышленности, авиации и многих других отраслях.