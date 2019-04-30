Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что диалог между США и Россией по вопросам стратегической стабильности следует безотлагательно возобновить, так как политика ядерного сдерживания является фактором постоянной угрозы для мира. Такое мнение Горбачев высказал в статье, опубликованной в понедельник в газете The Wall Street Journal.
Бывший президент СССР выразил солидарность с мнением Джорджа Шульца, занимавшего пост госсекретаря США в 1982-1989 годах, Уильяма Перри, занимавшего пост министра обороны США в 1994-1997 годах, и Сэма Нанна, занимавшего кресло сенатора от штата Джорджия с 1972 года по 1997 год. Они в статье в этой же газете 11 апреля подчеркнули необходимость скорейшего возобновления диалога между США и Россией по вопросам стратегической стабильности.
"Я согласен с ними о безотлагательной необходимости [возобновления] стратегического взаимодействия между США и Россией. Я также убежден в том, что ядерное сдерживание вместо того, чтобы защищать мир, ставит его под постоянную угрозу", — отметил Горбачев. Он напомнил, что в свое время не мог переубедить премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, настаивавшую на том, что ядерные вооружения предотвратили третью мировую войну. "Мы слышим такие же доводы сегодня в США и России", — посетовал он.
"Ядерные вооружения похожи на висящее на стене ружье в пьесе, написанной и поставленной неизвестным человеком. Мы не ведаем намерений постановщика. Ядерные вооружения могут сработать из-за технической неполадки, ошибки человека или компьютерного сбоя. Последний фактор тревожит меня больше всего", — признал Горбачев, обратив внимание на внедрение компьютеров практически в каждую сферу жизни человека и на значительное число сбоев электроники в промышленности, авиации и многих других отраслях.