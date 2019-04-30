Поляки гадают: как поведет себя Зеленский с Россией

Личность Владимира Зеленского вызвала в Польше повышенный интерес сразу же после того, как тот набрал 30% голосов в первом туре президентских выборов на Украине . А по мере приближения второго тура и после его окончания в польском медиапространстве появилось множество материалов, в которых журналисты, политологи и эксперты пытаются разобраться кем является Зеленский и спрогнозировать как будет проходить его пребывание на посту президента.

При этом многие из них в первую очередь обеспокоены тем, что новый президент может пойти на сближение с Россией и изменить прозападный внешнеполитический курс Украины.

Обозреватель «Ридуса» разбирался, что ждут поляки от нового главы Украины.

Накануне второго тура выборов на страницах популярного издания Onet.pl вышла статья под заголовком «Контролируется ли Владимир Зеленский промосковскими олигархами?», на страницах которой политолог Марек Серант обращает внимание на то, что за спиной комика можно найти «старых добрых знакомых», известных «активной поддержкой свергнутого пять лет назад промосковского президента Виктора Януковича ».

© Onet. pl

«Скажи — кто твой друг»

Марек Серант отмечает, что Зеленский «имеет много общего с пророссийскими кругами на Украине»:

— Он ведет с ними общие дела. Любит отдыхать в тех же местах, что и они. Он приобрел 15-комнатную виллу стоимостью четыре миллиона евро на тосканском курорте Форте-дей-Марми. Это место облюбовали российские олигархи, среди которых Роман Абрамович, а также итальянский телевизионный магнат и политик Сильвио Берлускони, личный друг Путина.

В заключении Марек Серант высказывает свои опасения:

— Многое указывают на то, что Украина под властью Зеленского может быть похожа на ту, что мы знаем со времен Януковича, таким образом, реванш антиевропейских и пророссийских сил является весьма вероятным.

Политологу вторит доктор исторических наук, специалист по новейшей истории Беларуси , Украины и России Агнешка Савич:

— Ставка на человека, который не владеет хорошо украинским языком, не имеет соответствующей квалификации, зато, за которым стоит олигарх, конфликтующий с нынешним главой государства и обремененный серьезными обвинениями, кажется, самой большой ошибкой, которую могут совершить украинцы. При этом отсутствие уверенности в том, насколько популярность Зеленского является результатом усилий российских «специалистов по PR», еще больше усугубляет опасения по поводу будущего одного из крупнейших государств континента, — подчеркивает она на страницах издания Kurier Galicyjski.

В свою очередь польский Newsweek констатирует, что Зеленский делает ставку на диалог с Москвой , а не на силовое решение конфликта на Донбассе. Однако это может не понравиться национально пробудившимся украинцам, чьи родственники пролили кровь на фронте, но по нраву избирателям с востока страны, которые уже устали от конфликта.

— Как оценивает Михаил Кацевич из «Белсата», хотя Зеленский сильно встроен в российскую культуру, он вряд ли осмелится проповедовать пророссийские лозунги. Ведь бонусы сегодня получают не за пророссийскость, а за антироссийскость. Однако, исходя из высказываний Зеленского, есть чего бояться. По мнению многих экспертов, беспечность, желание братания с Путиным и отсутствие понимания во внешней политике кандидата приведут к углублению кризиса, — подытоживает издание.

Интернет-издание polskatimes.pl обращает внимание, что в окружении Зеленского помимо Игоря Коломойского находятся такие «подозрительные персонажи», как Дмитрий Фирташ, бывший «кассир Москвы» в Киеве или Сергей Левочкин, экс-советник свергнутого президента Украины Виктора Януковича, и, наконец, люди из медиа-холдинга «Интер», которые «распространяют антиукраинскую пропаганду, продвигают прокремлевский курс и определенно против объединения Киева с Евросоюзом ».

— Многие прогнозируют, что ближайшие месяцы будут для Зеленского ключевыми, если он не выполнит хотя бы своих главных предвыборных обещаний, энтузиазм к «человеку из ниоткуда» моментально превратится в гнев украинцев, которые оказались обмануты политиками. Впрочем, не в первый раз, — заключает издание.

Портал польского государственного телеканала TVP Info констатирует тесную связь Зеленского с олигархом Игорем Коломойским, который не имеет намерения усиливать российское влияние на Украине. Однако, полагает автор статьи политолог Антоний Рыбчиньский, угроза заключается в том, что Коломойский является стопроцентным прагматиком, и, если окажется, что «его интересы и прибыль потребуют каких-то уступок Украины по отношению к России, то он сделает все, чтобы так и произошло».

Тем не менее, по мнению журналиста, «угроза больше исходит от Москвы», которая в последнее явно продемонстрировала, что отдает предпочтение Зеленскому.

Донбасс покажет — кто — чей

Россия хочет использовать его неопытность и склонить к переговорам с Донецком Луганском для заключения «обоюдовыгодной сделки», результатом которой станут прекращение войны и возвращение власти Киева над Донбассом. Но это на самом деле отвечает интересам Москвы.

Прежний план Владислава Суркова, советника Кремля, предусматривает, что нынешняя оккупированная часть Донбасса возвращается на Украину, но с широкой автономией. Эта автономия означает, что этими территориями реально управляют люди Москвы. Таким образом, Россия сбрасывает бремя содержания (и восстановления) Донбасса на Киев, сохраняя власть в регионе, но формально заканчивая конфликт. За этим следует снятие части западных санкций. И более того, Москва приобретает инструмент влияния на политику всей Украины: через депутатов Донбасса в украинском парламенте и через пророссийский электорат на Донбассе, — пишет политолог Антоний Рыбчиньский.

Эксперт отмечает, что если Зеленский, из-за наивности и невежества, не понимает планов Москвы, то «в схватке с таким грозным дипломатическим противником, как Россия, это выглядит не слишком оптимистично для украинских интересов». Хотя, с его точки зрения, нельзя исключить и другого сценария, когда «русские сильно просчитаются, и Зеленский окажется „крепким орешком“».

Ежи Таргальский, политолог провластных взглядов, считает, что Зеленский может попытаться договориться с Россией.

— Главная цель России заключается в том, чтобы сделать Украину неуправляемой, слабой, раздираемой внутренними конфликтами и погруженной в хаос. То, что Владимир Зеленский назвал российскую агентуру в Донбассе повстанцами, свидетельствует о том, что он хочет договориться с Россией. Однако новый президент должен считаться и с внешними факторами, если он не будет осторожен, то это будет началом его конца, — подчеркнул он в интервью Polskie Radio 24.

Кроме того, по мнению эксперта, США не позволят России усилить ее влияние на Украине.

— США, которые много инвестировали в Украину, в данный момент обещают, что будут продолжать ей помогать. Более того, через еврейские круги будут влиять на новые власти. Если Зеленский предпримет попытку договориться с Россией, мы столкнемся с очередным Майданом, — добавил он,

Таргальский также напомнил, что за новоизбранным президентом стоит Игорь Коломойский — один из богатейших украинских олигархов и еврейский деятель, спонсирующий секту Хабад Любавич, который «сыграл очень важную и положительную роль в период после Майдана, когда нужно было противостоять российской агрессии, финансируя добровольческие батальоны».

Непредсказуемая ориентация на Запад

В то же время популярное издание Super Express взяло интервью у британского аналитика Эдварда Лукаса , в котором тот развеял все опасения по поводу возможного сближения Зеленского с Россией.

— Похоже, что Зеленский тоже является прозападным. Между бывшими главными претендентами на пост украинского лидера есть некоторая разница. Порошенко использовал европейские вопросы, а также вопросы языка или культуры в качестве инструментов, чтобы обратиться к более националистически настроенным украинцам. Это, впрочем, не до конца подействовало в таком этнически разнообразном обществе, как украинское. Зеленский, похоже, более осторожен в этих вопросах, он понимает, что на Украине живут разные народы, и нужно как-то считаться с этим разнообразием, не теряя при этом прозападной ориентации политики своей страны, — заявил он.

Директор Центра восточных исследований в Варшаве Адам Эберхардт отмечает, что Владимиру Зеленскому происходящему из советской семьи, из промышленного города на юго-востоке Украины чужд культ Бандеры. В то же время он обращает внимание на некоторые черты характера нового президента:

— Мне кажется, что проблема Владимира Зеленского не только его неопытность, но, прежде всего, определенные черты характера, которые могут осложнить его пребывание на посту президента. У меня есть сомнения, сможет ли он контролировать свое разнородное окружение, конкурирующее между собой за власть и привилегии.

Политолог выразил сомнения в том, что новый президент Украины сможет противостоять самым важным игрокам — в том числе олигарху Игорю Коломойскому, «с которым Зеленского связывает гораздо большее, чем он утверждает».

Кроме того, Зеленский относится к нарциссическому типу личности, ему нравится, когда его любят. Он неоднократно в интервью говорил о своей мечте — когда он завершит президентство, он хотел бы, чтобы соотечественники хлопали его по плечу как «отличного парня». Это означает, что он будет избегать трудных, непопулярных решений, что не сулит ничего хорошего. Я ожидаю, что его президентство будет слабым, хотя и не лишенным личного обаяния, — заявил эксперт изданию Rzeczpospolita.

По мнению же авторов интернет-издания pch24.pl Зеленский не сможет оказывать реального влияния на ситуацию на Украине из-за расклада сил в Верховной Раде:

— Очередные выборы в парламент осенью, вероятно, приведут к его дальнейшей политической раздробленности, и, в результате к заключению разовых коалиций, рассчитанных на отдельные голосования. Сомнительно, что такой расклад сил позволит достигнуть стратегических изменений в стране, а это будет означать повторение нынешней ситуации. Ее результатом станет отсутствие экономических изменений, большая трудовая эмиграция, депопуляция страны и слабость по отношению к Москве, которая не отдаст Украине ни Крым, ни Донбасс. К сожалению, цена за такое положение дел будет высокой, и не исключено, что через пять лет избранный 21 апреля 2019 года новый президент будет в том же самом месте, в котором сегодня оказался Петр Порошенко.

Схожей позиции придерживается и Евгений Валяев, политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия».

Владимир Зеленский, как и его предшественник, является прозападным политиком. Его внешнеполитический курс будет определять стремление Украины в Евросоюз и НАТО, — заявил Евгений Валяев «Ридусу».

Вместе с тем, как отмечает эксперт, результаты голосования показали, что Петр Порошенко поплатился за ряд своих политических решений.

— Например, регулярные антироссийские заявления в итоге оттолкнули от него часть электората, — погяснил политолог. — Порошенко считал, что его антироссийскость будет поддерживать его электоральную популярность на высоком уровне. Но одно дело, когда ты стремишься защищать страну от якобы российской агрессии, а совсем другое дело, когда ты начинаешь преследовать носителей русского языка и называть их неполноценными украинскими гражданами. Закон об исключительности украинского языка носит выраженный дискриминационный характер, поэтому в интересах нового президента как можно скорее заморозить его принятие.

По словам Валяева, Польша прекрасно понимала украинского президента Петра Порошенко. Его позиции по всем вопросам можно было легко предугадать. Он был предсказуемым прозападным и ярко выраженным антироссийским политиком.

— На этой почве с ним можно было обсуждать даже невыгодные с экономической точки зрения, но выгодные с политической точки зрения проекты, так как они якобы носили антироссийский характер. Украина при Петре Порошенко позволяла себе участвовать в большом числе невыгодных для себя проектов. А на фоне падающей экономики это приводило к снижению уровня жизни украинцев, — отмечает политолог.

Однако при этом при всем, Владимир Зеленский, по мнению российского политолога, пока является непредсказуемым для Польши политиком.

— Он, вполне вероятно, не будет готов «назло маме морозить себе уши». Зеленский еще во время предвыборной кампании говорил, что Польша должна остаться для Украины важным партнером. Он ждет от Польши активного инвестиционного участия в украинской экономике. Польшу же больше волнует то, в какой политической и идеологической парадигме останется Украина при новом президенте. И если Польша не увидит, что Зеленский готов продолжать участие в антироссийских кампаниях, то интерес к Украине будет потерян, — считает Валяев.

Очень сложно добиться того, чтобы Украина стала для европейского бизнеса привлекательным направлением. Для этого необходимо пройти большой путь сложных реформ: бороться с коррупцией, снижать уровень влияния олигархов на политику и т. д. Пока Украина будет идти по этому пути, от её экономики может ничего не остаться. Единственный путь, который может сохранить украинскую экономику — это восстановление торговых отношений с Россией. Это понимают в Польше, поэтому опасаются Владимира Зеленского, — сказал российский политолог.

Но и активный прозападный путь Владимира Зеленского также может представлять для Польши опасность. Ведь, по словам эксперта, весь путь Украины в НАТО и Евросоюз — это путь без понимания, когда он может закончиться. Об этом постоянно говорят и намекают Украине её западные партнеры. Для Петра Порошенко таких пространственных обещаний было достаточно. Но Владимира Зеленского они могут не удовлетворить.

— Евросоюз пока не готов активно принимать в свои ряды новых и бедных членов. НАТО, хоть и расширяется, но Вашингтон стремится собирать с членов по альянсу больше денег, а на Украину их нужно будет тратить, — уверен Евгений Валяев. — Перед Зеленским будет стоять трудная задача с целью найти для Украины тот путь, который будет выгоден самой стране, а не каким-то иностранным партнерам. Если этого не произойдет, Украина станет просто буферной страной, разделяющей Западную Европу и Россию, из который активно утекает население, а экономика стагнирует.

Последний президент Украины

Обозреватель «Ридуса» также взял небольшие интервью у экспертов, активно участвующих в российско-польско-украинских процессах, дабы выяснить их мнение и услышать прогнозы о политике нового президента Украины.

Вот что рассказал обозревателю «Ридуса» российский политолог Дмитрий Болкунец.

— Чего ждать России от Зеленского? Изменится ли прозападный курс Украины при новом президенте?

— Владимир Зеленский получил огромный кредит доверия общества. На нем большая моральная ответственность и возможно историческая миссия. Важно помнить, что не все зависит только от президента, полномочия которого ограничены. Украина ещё до 2014 года взяла курс на Запад. Объективно говоря России нечего предложить для Украины. Работа только через нефтегазовую трубу привела к известным последствиям. От Владимира Зеленского граждане Украины ждут прекращения войны, восстановления отношений с Россией, с которой связаны миллионы семей. Глупость, что даже самолеты не летают.

Зеленскому предстоит решить вопрос восстановления Донбасса, поднятия жизненного уровня. Можно долго спорить чей Крым, но не нужно людей делать заложниками политических игр.

На наших глазах Украина передает высшую государственную власть оппозиционному политику в пятый раз, дважды это происходило через «майдан». Результат — по уровню доходов страна опустилась до беднейших стран Африки, а миллионы граждан стали трудовыми мигрантами и беженцами.

Давайте пожелаем удачи и понаблюдаем за Зеленским несколько месяцев, а после будет делать выводы и прогнозы.

— Почему в Польше так обеспокоены сохранением прозападного курса Украины при Зеленском?

— После получения «безвиза» в Польшу хлынул поток трудовых мигрантов из Украины. В таких ситуациях неизбежно увеличивается криминогенная обстановка, могут возникать конфликты на национальной почве. Польша, так же и другие страны-соседи, заинтересованы в экономически сильной Украине.

Кроме того Варшава заинтересована в сохранении за Украиной статуса транзитера газа в Европу. Очевидно, что без восстановления отношений с Россией достичь таких целей будет сложно.

А вот что ответил на вопросы «Ридуса представитель польской партии „Смена“ Конрад Ренкас.

— Изменится ли прозападный курс Украины при Зеленском?

— Мы знаем до сих пор не столько программу Владимира Зеленского (поскольку таковую он не представил), а информацию из сериала „Слуга народа“, который избранному президенту на практике заменил целую предвыборную кампанию. Как помнят следящие за перипетиями Василия Петровича Голобородько: он эволюционировал от преклонения перед Западом, Евросоюзом и МВФ , ради которых пожертвовал даже уровнем жизни гражданин — до отправки эти институций куда подальше, потому что интересы Украины все-таки важнее всего.

В последних сценах телесериала „Слуга народа“ герой Голобородько/Зеленского, имея выбор между дальнейшим европейским давлением и развитием страны — без колебаний высказался за собственный украинский путь. Но давайте будем спокойны — это был просто фильм. Не следует смешивать телевизионный вымысел с реальностью.

А реальность является такой: в отличие от президента Голобородько — президент Зеленский не имеет возможности опереться на собственные силы Украины, использовать ее огромный потенциал, инвестировать в молодежь, дать людям зарплаты и полететь в космос. Почему?

Потому что в отличие от героя сериала — избранный президент, это продукт украинской олигархии, а не борец с ней. Потому что он работает не в воображаемом мире, имея рядом команду с чистыми руками — а только в реалиях Киева 2019 года, кризиса государства, упадка экономики, постоянного роста стоимости жизни, массовой трудовой эмиграции, олигархических войн, незатухающих неонацистских эмоций и пограничных проблем Украины.

Ни одну из этих проблем Зеленский решить не может — потому что это будет означать, что он сам начнет писать свою роль. А ведь он является всего лишь актером, нанятым, для того чтобы несколько лет маскировать очередную команду, хотящую оторвать свой кусок от украинского пирога.

Гарантией того, что в Украине ничего не изменится к лучшему — является прозападный внешнеполитический курс, поэтому мы можем быть уверены, что Зеленский точно также будет стоять на его страже, как и его предшественник, и, возможно, даже заслужит больше западных похвал, имея ясное понимание доминирующего в данный момент американского интереса.

Поэтому лучше забыть о Голобородько — шоу закончилось.

— Как изменятся отношения Польши и Украины при Зеленском?

— Нынешняя польская восточная аналитика — это что-то между тупиком и глубоким подвалом: и ничего не видно, и развернуться невозможно. Только бьется об стены и муссирует все те же, устаревшие и неадекватные нынешней ситуации, навязчивые идеи. Отсюда и ведущие обозреватели из Польши сначала пренебрегли политическим проектом в главной роли с Зеленским, потом бросились его яростно дезавуировать во имя все той же односторонней солидарности с Петром Порошенко, чтобы только сейчас, видимо, получив новые инструкции, вернуться к той же, известной мелодии „дружба с Украиной превыше всего!“

Так, даже из заявления президента Андрея Дуды можно увидеть именно это постоянство — это означает декларацию о дальнейшем кредитовании очередных властей в Киеве, если такие приказы поступят с Запада и если Украина и дальше позволит использовать ее в антироссийской кампании. Конечно, давайте уточним — эти деньги разворует еще одна олигархическая группа, а дальнейшая поддержка украинской агрессии на Донбассе и непринятие реальности Крыма успешно помешают выходу Украины из геополитического и экономического тупика, в который она была втянута.

Чтобы все было ясно — здесь совершенно неуместны также проявления оптимизма со стороны тех польских независимых кругов, которые в президентстве Зеленского видят какой-то шанс для ослабления неонацистского бандеровского безумия на Украине.

Скажем это прямо: кампания Зеленского — это не была антибандерская кампания, ни даже видением Украины без Бандеры. Оптимизм в этом отношении, по крайней мере, преждевременен. На данный момент, мы имеем дело не более чем со скромным предположением, что, возможно, бандеризм не является самым важным, — но что, безусловно, с украинской политики и повседневной жизни он не исчезнет.

Вспомним также, что главный спонсор и „продюсер“ Зеленского — Игорь Коломойский был не против финансирования „Правого сектора“ (запрещенной в Росссии организации) и вооружения нацистских добровольческих батальонов, а потому имеет опыт обращения к шовинистическим лозунгам не меньше, чем Порошенко.

На данный момент всё указывает только на то, что Украина вступила в очередную фазу кризиса.

Вдобавок, снова было подтверждено ее разделение на националистический Запад (то есть Восточную Малопольшу (польское название Галиции — прим. „Ридус“) и остальную часть, что не предвещает ничего хорошего для целостности этого государства.

Победа очередной олигархической группы скорее способствует дальнейшей фрагментации, „сомализации“ Украины, — что, впрочем, сам Зеленский и его команда предрекли в „Слуге народа“, где появилась тема более двадцати отдельных Украин. И выбор нового президента не отдаляет этого сценария. Наоборот, часы для Украины тикают, и этот эксперимент неумолимо приближается к концу.

Возможно, Зеленский — это уже последний президент Украины.