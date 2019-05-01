Пушков предупредил Зеленского о последствиях «курса Порошенко»

“Зеленский «не готов к реверансам» в адрес России. Но и нашей стороны игры в поддавки не будет. Хочет идти по пути Порошенко — результат будет такой же, как у Порошенко. А курс Порошенко продвинет его только к фиаско”, — написал парламентарий на своей странице в Twitter.

При этом, по мнению Пушкова, у избранного президента Украины «нет на руках ни одной новой карты».

Ранее Зеленский прокомментировал указ Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он заявил, что "не советует" российским властям соблазнять граждан Украины паспортами, так как этим воспользуются преступники, которые пытаются скрыться от уголовного преследования. По его мнению, в России меньше прав, поэтому украинцам российские паспорта не нужны.

Владимир Путин, в свою очередь, выразил поддержку позиции Зеленского.