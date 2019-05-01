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Пушков предупредил Зеленского о последствиях «курса Порошенко» 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Избранный президент Украины Владимир Зеленский придет к фиаско, следуя политике своего предшественника Петра Порошенко. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.
“Зеленский «не готов к реверансам» в адрес России. Но и нашей стороны игры в поддавки не будет. Хочет идти по пути Порошенко — результат будет такой же, как у Порошенко. А курс Порошенко продвинет его только к фиаско”, — написал парламентарий на своей странице в Twitter.
При этом, по мнению Пушкова, у избранного президента Украины «нет на руках ни одной новой карты».
Ранее Зеленский прокомментировал указ Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он заявил, что "не советует" российским властям соблазнять граждан Украины паспортами, так как этим воспользуются преступники, которые пытаются скрыться от уголовного преследования. По его мнению, в России меньше прав, поэтому украинцам российские паспорта не нужны.
Владимир Путин, в свою очередь, выразил поддержку позиции Зеленского.
"Если они (Украина — ред.) будут выдавать гражданство россиянам, а мы в России будем давать гражданство украинцам, то постепенно мы придем к общему искомому результату, о чем я и сказал. То есть у нас будет общее гражданство", — заявил российский лидер.
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Комментарии
Политика , Видео , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Владимир Путин
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