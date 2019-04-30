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В МИД России заявили, что развал ДРСМД откатывает мир на 30 лет назад 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Отказ США от выполнения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) перемещает мир в ситуацию 30-летней давности, заявил замгендиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Рожков.
«С развалом ДРСМД в договорном плане в области ракетно-ядерного разоружения мы откатываемся на 30 лет назад», — приводит его слова РИА Новости.
По мнению Рожкова, ситуация дополнительно осложняется неясностью в отношении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
«Не хотелось бы, чтобы его постигла печальная участь ДРСМД», — подчеркнул он.
Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в беседе с RT назвал выход США из ДРСМД «безответственнейшим шагом» с точки зрения глобальной и региональной безопасности.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Политика , Видео , В мире , Оружие , Франц Клинцевич , Александр Фомин , МИД , Совет Федерации , РИА Новости , США
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