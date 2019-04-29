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В Госдуме прокомментировали рейтинг стран с самыми большими военными расходами 

RT на русском 8 часов назад
Депутат Государственной думы Андрей Климов в беседе с Inforeactor прокомментировал рейтинг стран с самыми большими военными расходами, опубликованный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).
«Если вы соотнесёте наш бюджет с численностью нашего населения, то поймёте, что нам приходится защищать страну достаточно интенсивно. Но мы умудряемся делать так, чтобы это были средства исключительно необходимые», — заявил он.
Ранее в SIPRI сообщили, что Россия заняла шестое место в рейтинге стран с самыми большими военными расходами.
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с ФАН прокомментировал публикацию.
RT на русском: последние новости
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Политика , Армия , Видео , Иван Коновалов , Андрей Климов , Госдума , Центр стратегической конъюнктуры
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