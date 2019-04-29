МИД обвинил США в невыполнении обязательств перед ООН

"Снова вынуждены обратить внимание на то, что США недобросовестно выполняют свои обязательства в качестве места размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и даже используют такое положение в собственных корыстных внешнеполитических целях. На этот раз речь идет о невыдаче въездной визы руководителю одного из научно-исследовательских институтов Министерства обороны России Поклонскому", — говорится в комментарии дипведомства.

Отмечается, что эксперт должен был принять участие в состоявшемся 25 апреля на нью-йоркской площадке ООН брифинге, посвященном докладу Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии об инциденте с отравляющими веществами в апреле 2018 года в сирийском городе Дума, повлекшем за собой ракетный удар западной коалицией по сирийской территории в нарушение Устава ООН.

"Имелось в виду, что российский специалист представит убедительные свидетельства того, что произошедшее стало провокацией со стороны незаконных вооруженных формирований и их пособников, в том числе, не исключено, на Западе. США постоянно манипулируют визовыми процедурами, препятствуя нормальному участию России в деятельности Всемирной организации, хотя обязались обеспечить всем государствам полноценные возможности для этого. Например, буквально месяц назад Вашингтон точно так же отказался выдать визу главе российской делегации на заседании Комиссии ООН по разоружению", — подчеркнули в МИД РФ.