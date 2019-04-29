Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД обвинил США в невыполнении обязательств перед ООН 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
США, не выдав эксперту Минобороны России визу для участия в мероприятии ООН, хотели не допустить распространения объективных данных о событиях сирийской Думе, Вашингтон продолжает мешать нормальной работе российской стороны в международной организации, заявили в МИД РФ.
"Снова вынуждены обратить внимание на то, что США недобросовестно выполняют свои обязательства в качестве места размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и даже используют такое положение в собственных корыстных внешнеполитических целях. На этот раз речь идет о невыдаче въездной визы руководителю одного из научно-исследовательских институтов Министерства обороны России Поклонскому", — говорится в комментарии дипведомства.
Отмечается, что эксперт должен был принять участие в состоявшемся 25 апреля на нью-йоркской площадке ООН брифинге, посвященном докладу Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии об инциденте с отравляющими веществами в апреле 2018 года в сирийском городе Дума, повлекшем за собой ракетный удар западной коалицией по сирийской территории в нарушение Устава ООН.
"Имелось в виду, что российский специалист представит убедительные свидетельства того, что произошедшее стало провокацией со стороны незаконных вооруженных формирований и их пособников, в том числе, не исключено, на Западе. США постоянно манипулируют визовыми процедурами, препятствуя нормальному участию России в деятельности Всемирной организации, хотя обязались обеспечить всем государствам полноценные возможности для этого. Например, буквально месяц назад Вашингтон точно так же отказался выдать визу главе российской делегации на заседании Комиссии ООН по разоружению", — подчеркнули в МИД РФ.
"Помешав приезду в Нью-Йорк авторитетного эксперта по химическим веществам, власти США явно стремились не допустить распространения с трибуны ООН объективной информации о происшествии в Думе, в котором они совершенно безосновательно обвинили сирийские власти. В Вашингтоне очень не хотят, чтобы мировое сообщество убедилось, что прошлогодняя американская агрессия против Сирии осуществлена под сфабрикованным предлогом и стала грубейшим нарушением международного права", — констатировали в дипведомстве.
Последние новости
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в "Голосе" Следующий финансовый обвал будет намного страшнее кризиса 2008 года Зеленский впервые обратился к Путину после своей победы
Комментарии
Политика , Армия , В мире , Конфликты , США , Министерство обороны , МИД , ООН , Госдума , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хватит играть в игры!»: США выдвинули требование к РФ115
Крупное поражение: Лидер ИГ неожиданно записал видео74
«От Украины ничего не останется»140
Нагиев удивил заявлением после скандала на «Голосе»12
У Ларри Кинга остановилось сердце
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение