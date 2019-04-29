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Жириновский предрёк исчезновение Украины 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал предложение президента России Владимира Путина выдавать российские паспорта всем гражданам Украины.
В Россию перебрались более миллиона граждан Украины, несколько миллионов приезжают на заработки. Так и от Украины ничего не останется: половина — в Европу, половина — к нам уедет, — заявил депутат.
Он подчеркнул, что недавно подписанный указ российского лидера ускорит этот процесс, передаёт «ФАН».
Ранее Владимир Путин выразил уверенность, что и русские, и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство. Так глава Российского государства прокомментировал в очередной раз свой недавний указ, в соответствии с которым вводится упрощённый алгоритм получения гражданства РФ жителями востока Украины.
Как писал News.ru, Владимир Жириновский и депутат «Единой России» Виталий Милонов стали лидерами по числу поданных на них жалоб в комиссию Госдумы по этике. На первого поступило 14 недовольных обращений, а на второго — восемь.
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Жириновский , Виталий Милонов , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума , ЛДПР
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