Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал предложение президента России Владимира Путина выдавать российские паспорта всем гражданам Украины.
В Россию перебрались более миллиона граждан Украины, несколько миллионов приезжают на заработки. Так и от Украины ничего не останется: половина — в Европу, половина — к нам уедет, — заявил депутат.
Он подчеркнул, что недавно подписанный указ российского лидера ускорит этот процесс, передаёт «ФАН».
Ранее Владимир Путин выразил уверенность, что и русские, и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство. Так глава Российского государства прокомментировал в очередной раз свой недавний указ, в соответствии с которым вводится упрощённый алгоритм получения гражданства РФ жителями востока Украины.
Как писал News.ru, Владимир Жириновский и депутат «Единой России» Виталий Милонов стали лидерами по числу поданных на них жалоб в комиссию Госдумы по этике. На первого поступило 14 недовольных обращений, а на второго — восемь.