Жириновский предрёк исчезновение Украины

Россию перебрались более миллиона граждан Украины, несколько миллионов приезжают на заработки. Так и от Украины ничего не останется: половина — в Европу, половина — к нам уедет, — заявил депутат.

Он подчеркнул, что недавно подписанный указ российского лидера ускорит этот процесс, передаёт «ФАН».

Ранее Владимир Путин выразил уверенность, что и русские, и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство. Так глава Российского государства прокомментировал в очередной раз свой недавний указ, в соответствии с которым вводится упрощённый алгоритм получения гражданства РФ жителями востока Украины.