Лавров оценил резолюции Киева в ЮНЕСКО по Крыму

Министр иностранных дел России заявил, что продвигаемые украинскими властями в ЮНЕСКО резолюции по Крыму не имеют ничего общего с реальным положением дел.

«Глубокое беспокойство вызывает продавливание в руководящих органах организации инспирированных Киевом резолюций по Крыму, не имеющих ничего общего с реальным положением дел на полуострове», — сказал Лавров на общем собрании российской комиссии по делам ЮНЕСКО, которое было посвящено 65-летию вступления России в организацию.

Лавров также, что в последнее время множатся попытки политизировать деятельность ЮНЕСКО и использовать ее для сведения счетов с неугодными государствами.

«Мы сталкиваемся с этим в области спорта и антидопинга, где сиюминутные расчеты зачастую берут верх над олимпийскими идеалами, над принципами честной игры», — отметил Лавров, передает ТАСС.

В прошлом году Лавров покинул Х Международный научный форум неправительственных партнеров ЮНЕСКО из-за напряженной ситуации.