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Путину рассказали о будущем улове сардин 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Владимир Путин после церемонии награждения медалями "Герой труда" пообщался со всеми лауреатами. В частности, он спросил у руководителя направления промвооружения и такелажа "Южморрыбфлот" Приморского края Сергея Антонова о том, какой улов ждать в этом сезоне.
"Хороший будет улов?" — поинтересовался российский лидер.
"Надеюсь, да", — ответил Антонов. Он рассказал, что сезон начинается 17 июля. "Будем ловить рыбку: сардину, иваси", — пояснил Антонов.
Ранее на церемонии награждения Путин отметил вклад Сергея Антонова в развитие промышленного рыболовства в Приморье. "В этой сфере ему известно все до мельчайших деталей: от азов профессии до сложнейших технологий рыбного промысла”, — рассказал российский лидер.
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Политика , Общество , Владимир Путин , Сергей Антонов , Приморский Край
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