Путину рассказали о будущем улове сардин

"Хороший будет улов?" — поинтересовался российский лидер.

"Надеюсь, да", — ответил Антонов. Он рассказал, что сезон начинается 17 июля. "Будем ловить рыбку: сардину, иваси", — пояснил Антонов.

Ранее на церемонии награждения Путин отметил вклад Сергея Антонова в развитие промышленного рыболовства в Приморье. "В этой сфере ему известно все до мельчайших деталей: от азов профессии до сложнейших технологий рыбного промысла”, — рассказал российский лидер.