Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев предложил Пашиняну обсудить основные аспекты сотрудничества 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель правительства России Дмитрий Медведев на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил обсудить основные аспекты сотрудничества РФ и Армении.
"Эта встреча — хорошая возможность обсудить наши двусторонние отношения. Мы с вами неоднократно встречались, обсуждали текущее состояние дел, в начале года встречались, когда вы приезжали в Москву, обсуждали нашу двустороннюю повестку. И сейчас мы пройдемся по основным позициям, тем более коллеги ряд вопросов для нас подготовили", — сказал Медведев.
Глава российского кабмина отметил, что заседание Евразийского межправсовета, которое состоится в Ереване 30 апреля, это хороший повод обсудить "важные вопросы, в том числе весьма сложные".
"Сейчас Армения является председательствующей стороной в Евразийском экономическом союзе, и, конечно, нам важно, чтобы мы продвинулись вперед в решении целого ряда вопросов евразийской повестки", — добавил Медведев.
Он поблагодарил Пашиняна за приглашение к себе в резиденцию, чтобы неформально пообщаться, добавив, что "это всегда дорогого стоит, это возможность лучше узнать друг друга, в неформальной обстановке поговорить о разных аспектах двустороннего взаимодействия".
"Выражаю надежду на то, что ваше председательство в ЕАЭС будет абсолютно успешным, а наши переговоры, как и переговоры наших коллег, принесут пользу развитию двустороннего сотрудничества между странами. Тем более, что наши страны — это страны-союзники, у которых особая история отношений и, надеюсь, очень хорошее будущее", — резюмировал Медведев.
Последние новости
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в "Голосе" Следующий финансовый обвал будет намного страшнее кризиса 2008 года Зеленский впервые обратился к Путину после своей победы
Комментарии1
Политика , Дмитрий Медведев , Правительство РФ , ЕАЭС , Армения , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко приготовился раздать россиянам гражданство79
«Не ваше дело»: Саакашвили по-хамски ответил Путину459
Время пришло: Трампа направляют к Путину46
Реальные голоса? Скандал с дочерью Алсу получил продолжение95
«Правда, так сказал?»: Путин ответил Зеленскому290
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Армия
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение