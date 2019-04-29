Медведев предложил Пашиняну обсудить основные аспекты сотрудничества

"Эта встреча — хорошая возможность обсудить наши двусторонние отношения. Мы с вами неоднократно встречались, обсуждали текущее состояние дел, в начале года встречались, когда вы приезжали в Москву, обсуждали нашу двустороннюю повестку. И сейчас мы пройдемся по основным позициям, тем более коллеги ряд вопросов для нас подготовили", — сказал Медведев.

Глава российского кабмина отметил, что заседание Евразийского межправсовета, которое состоится в Ереване 30 апреля, это хороший повод обсудить "важные вопросы, в том числе весьма сложные".

"Сейчас Армения является председательствующей стороной в Евразийском экономическом союзе, и, конечно, нам важно, чтобы мы продвинулись вперед в решении целого ряда вопросов евразийской повестки", — добавил Медведев.

Он поблагодарил Пашиняна за приглашение к себе в резиденцию, чтобы неформально пообщаться, добавив, что "это всегда дорогого стоит, это возможность лучше узнать друг друга, в неформальной обстановке поговорить о разных аспектах двустороннего взаимодействия".