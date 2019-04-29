Путин попрощался с журналистами по-украински

"Очень хорошо", — сказал он и заметил, что это приведет к тому, что у россиян и украинцев будет общее гражданство в этом случае.

"Все очень просто: если на Украине будут выдавать паспорта россиянам, а мы, в России, будем выдавать паспорта и гражданство украинцам, то рано или поздно мы неизбежно придем к ожидаемому результату — у всех будет единое гражданство", — еще раз обратил внимание Путин.

"Это нельзя не приветствовать", — заметил он.

После этого президент попрощался с журналистами по-украински. "До побачення" — сказал Путин.