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Путин попрощался с журналистами по-украински 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин одобрил инициативу нового главы Украины Владимира Зеленского, заявившего о готовности выдавать украинские паспорта всем россиянам.
"Очень хорошо", — сказал он и заметил, что это приведет к тому, что у россиян и украинцев будет общее гражданство в этом случае.
"Все очень просто: если на Украине будут выдавать паспорта россиянам, а мы, в России, будем выдавать паспорта и гражданство украинцам, то рано или поздно мы неизбежно придем к ожидаемому результату — у всех будет единое гражданство", — еще раз обратил внимание Путин.
"Это нельзя не приветствовать", — заметил он.
После этого президент попрощался с журналистами по-украински. "До побачення" — сказал Путин.
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Политика , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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