Источники рассказали, что в середине лета этого года Россия поменяет посла в Британии. Об этом пишет "Коммерсантъ".
По данным издания, занимающий эту должность с 2011 году Александр Яковенко может возглавить Дипломатическую академию.
Как отмечается, имя его преемника пока неизвестно, однако им можем стать глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.
Ранее Яковенко в очной беседе рассказал пострадавшему от "Новичка" британцу Чарли Роули о безосновательности обвинений России в данном преступлении, а также пообещал передать его просьбу о встрече с президентом России Владимиром Путиным.