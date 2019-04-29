Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, "кто готов бороться за свободу". Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Путина, если Россия и Украина дадут возможность гражданам своих страны получить вторые паспорта и гражданство, это приведет к "единому гражданству".

"Это нельзя не приветствовать", — сказал Путин.

После этого глава государства попрощался в журналистами по-украински, сказав "До побачення" (До свидания).

Ранее Путин увидел много общего у себя с Зеленским.