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Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, "кто готов бороться за свободу". Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Путина, если Россия и Украина дадут возможность гражданам своих страны получить вторые паспорта и гражданство, это приведет к "единому гражданству".
"Это нельзя не приветствовать", — сказал Путин.
После этого глава государства попрощался в журналистами по-украински, сказав "До побачення" (До свидания).
Ранее Путин увидел много общего у себя с Зеленским.
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Политика , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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