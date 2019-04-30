Фантазии Порошенко о сказочной Украине вызвали смех в Москве 

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявление действующего президента Украины Петра Порошенко о «святом украинском гражданстве», о котором мечтают все россияне.
Пушков с иронией отметил, что не знает ни одного человека, который захотел бы получить гражданство Украины.
Бабченко был, думаю, последним. После него уже никого не осталось, — написал сенатор на своей странице в Twitter.
Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что и русские, и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство. Так он прокомментировал указ, в соответствии с которым вводится упрощённый алгоритм получения гражданства РФ жителями востока Украины.
News.ru писал о том, что Порошенко заявил, что он против того, чтобы раздавать россиянам «святое украинское гражданство». Он также подчеркнул, что не позволит никому подкупить Украину дешёвым газом.