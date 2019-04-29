«Лучше начать с грузин»: Путин дал Зеленскому совет по Саакашвили

Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году, а уже в 2017-м лишился его: формально — за предоставление неверной информации при его получении.

В декабре 2017-го Саакашвили был задержан бойцами спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа» по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

Сторонники выломали дверь конвойного автомобиля и освободили грузина. Саакашвили был задержан вновь, однако суд не стал его арестовывать, после чего он покинул Украину. С тех пор политик пытался туда вернуться, но не был пущен пограничниками.

В середине января 2019-го Саакашвили назвал режим пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко преступным, выразил уверенность, что тот не сумеет переизбраться на новый срок в марте-апреле, а также показал авиабилет до Киева, который купил на 1 апреля.

Позже Саакашвили передумал возвращаться на Украину именно в этот день. 21 апреля он запросил у СБУ снятие запрета на въезд на Украину.

Сегодня Владимир Путин поддержал Саакашвили в его старании вернуть себе украинское гражданство. Президент России посоветовал Владимиру Зеленскому сделать это.