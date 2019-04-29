Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Лучше начать с грузин»: Путин дал Зеленскому совет по Саакашвили 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует вернуть украинское гражданство экс-главе Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин.
Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году, а уже в 2017-м лишился его: формально — за предоставление неверной информации при его получении.
В декабре 2017-го Саакашвили был задержан бойцами спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа» по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.
Сторонники выломали дверь конвойного автомобиля и освободили грузина. Саакашвили был задержан вновь, однако суд не стал его арестовывать, после чего он покинул Украину. С тех пор политик пытался туда вернуться, но не был пущен пограничниками.
В середине января 2019-го Саакашвили назвал режим пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко преступным, выразил уверенность, что тот не сумеет переизбраться на новый срок в марте-апреле, а также показал авиабилет до Киева, который купил на 1 апреля.
Позже Саакашвили передумал возвращаться на Украину именно в этот день. 21 апреля он запросил у СБУ снятие запрета на въезд на Украину.
Сегодня Владимир Путин поддержал Саакашвили в его старании вернуть себе украинское гражданство. Президент России посоветовал Владимиру Зеленскому сделать это.
«Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин», — рекомендовал Путин, объяснив, что подразумевает Саакашвили, который считает себя украинцем.
Комментарии2
Политика , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Владимир Путин , СБУ , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сговор олигархов. Зеленский «проиграл» парламенту
Порошенко приготовился раздать россиянам гражданство90
«Не ваше дело»: Саакашвили по-хамски ответил Путину468
Время пришло: Трампа направляют к Путину47
Офицеры-педофилы совратили школьниц и поплатились2
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Армия
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение