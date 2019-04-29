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Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами 

Lenta.ru + ещё 7 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Россияне и украинцы «только выиграют» в том случае, если будут иметь общее гражданство, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства высказал такое мнение, говоря о перспективах переговоров с победителем президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским. Российский лидер рассчитывает, что ему удастся договориться с украинским политиком, если речь будет идти об общем гражданстве.
Высказывание Зеленского о готовности выдавать всем россиянам украинские паспорта Путин оценил фразой «очень хорошо».
«Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», — добавил он, пояснив, что имеет в виду общность народов двух стран.
27 апреля Зеленский, реагируя на слова Путина об идее предоставления российского гражданства в упрощенном порядке всем украинцам, заявил, что Киев будет предоставлять украинское гражданство «представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов». Отдельно он упомянул россиян.
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Политика , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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