Посол РФ: между Путиным и Ким Чен Ыном на саммите во Владивостоке возникла «личная химия»

"Итоги саммита я оцениваю очень высоко, это был, без преувеличения, исторический саммит, — подчеркнул он. — Это была первая встреча наших руководителей, в ходе этой встречи, как я ощутил, у них возникла личная химия. Именно то, о чем перед саммитом говорили в Москве: "мы рассчитываем, чтобы между лидерами возникла личная химия".

Как отметил российский посол в КНДР, руководители двух стран в общей сложности общались в течение пяти часов "и в официальной, и в очень неформальной обстановке".

"Откровенно обсудили вопросы двусторонней повестки, международную повестку, — отметил Мацегора. — По многим вопросам позиции сторон были близки или совпадали".

По словам главы российской дипмиссии в КНДР, он вернулся в Пхеньян "в приподнятом настроении, с оптимизмом". "Передо мной стоит задача приступить к реализации договоренностей, которые были достигнуты руководителями, — подчеркнул посол. — Важные договоренности во многих областях. Сейчас засучим рукава и начнем работу".

Саммит во Владивостоке

Переговоры лидеров России и КНДР прошли 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Они обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове. Саммит стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.

После завершения встречи Путин отметил, что Ким Чен Ын является "интересным и содержательным собеседником", а лидер КНДР назвал состоявшийся обмен мнениями "очень содержательным".

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора принимал участие в подготовке всех этапов визита лидера КНДР в Россию. В частности, он был среди официальных лиц, встречавших Ким Чен Ына на станции Хасан, участвовал в переговорах в расширенном составе на острове Русский, в праздничном приеме, который был устроен в честь корейского гостя, и в проводах его в КНДР.