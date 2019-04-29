Дмитрий Песков ответил избранному главе Украины Владимиру Зеленскому, который раскритиковал президента РФ Владимира Путина за решение предоставить жителям Донбасса возможность получить российские паспорта по упрощённой схеме. По словам Пескова, в настоящий момент идёт заочная дискуссия между Киевом и Москвой, сообщает РИА Новости.
«Позиция России здесь абсолютно ясна, но да, действительно, идет обмен заявлениями, мы все тщательно фиксируем и принимаем во внимание», — заявил пресс-секретарь главы РФ.
Песков отметил, что в Пекине Путин подчеркнул, что готов вести диалог с Зеленским, однако президент недоумевает, как можно «решать внутриукраинскую проблему юго-востока, отказываясь от основных положений минских договоренностей».
Ранее Владимир Зеленский в Facebook назвал решение российских властей выдавать паспорта жителям Донбасса по упрощённой схеме «попыткой соблазнить граждан Украины». По его словам, предложением воспользуются «те, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды» и отметил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Песков подчеркнул, что на сегодняшний день жители Донбасса «абсолютно отторгнуты» своей страной. По его словам, получение российских паспортов поможет облегчить им жизнь.
«Еще раз повторяю, (инициатива) преследует исключительно гуманитарные цели", — заявил пресс-секретарь.