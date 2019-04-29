Тщательно фиксируем: Кремль ответил Зеленскому на критику Путина

«Позиция России здесь абсолютно ясна, но да, действительно, идет обмен заявлениями, мы все тщательно фиксируем и принимаем во внимание», — заявил пресс-секретарь главы РФ.

Песков отметил, что в Пекине Путин подчеркнул, что готов вести диалог с Зеленским, однако президент недоумевает, как можно «решать внутриукраинскую проблему юго-востока, отказываясь от основных положений минских договоренностей».

Ранее Владимир Зеленский в Facebook назвал решение российских властей выдавать паспорта жителям Донбасса по упрощённой схеме «попыткой соблазнить граждан Украины». По его словам, предложением воспользуются «те, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды» и отметил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Песков подчеркнул, что на сегодняшний день жители Донбасса «абсолютно отторгнуты» своей страной. По его словам, получение российских паспортов поможет облегчить им жизнь.