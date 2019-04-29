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Кремль принял во внимание заявление Зеленского о российских паспортах 

ТАСС 1 час назад
Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского, прокомментировавшего тему выдачи российских паспортов гражданам Украины, принято во внимание. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание", — сказал представитель Кремля, комментируя соответствующее заявление Зеленского.
Песков напомнил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине 27 апреля "достаточно четко изложил свой подход к основам диалога" с украинской стороной.
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Ранее глава российского государства заявил, что Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке не только жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но и гражданам всей Украины.
Путин также говорил, что первой темой во время его возможных переговоров с Зеленским будет урегулирование в Донбассе. При этом президент РФ обратил внимание на заявления Зеленского в ходе избирательной компании о том, что тот не собирается подписывать указ об амнистии для участников конфликта в Донбассе и не согласен с предоставлением особого статуса соответствующим территориям, что является ключевыми пунктами минских соглашений 2015 года.
"А как можно без исполнения минских соглашений решать проблему ЛНР/ДНР? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эти темы", — сказал российский лидер.
В свою очередь, избранный президент Украины на своей странице в Facebook заявил, что готов обсуждать новые условия сосуществования его страны и России.

Двойное гражданство

По словам Пескова, получение жителями неподконтрольной Киеву части Донбасса российского гражданства при сохранении ими украинских паспортов не создаст никой путаницы.
"Это ни к чему не приведет", — прокомментировал Песков опасения, что наличие у жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик паспортов и Украины, и России приведет к проблемам.
Он обратил внимание на то, что есть граждане Украины, имеющие одновременно также венгерские или польские паспорта.
"Они же сейчас выбирали нового президента [Украины], и это не привело ни к какой путанице", — заметил пресс-секретарь российского лидера.
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Комментарии13
Политика , Видео , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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