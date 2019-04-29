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Песков: говорить о решениях по упрощению выдачи паспортов украинцам рано 

Р-Спорт 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В Кремле считают преждевременным говорить о конкретике по упрощению получения украинцами российских паспортов: каких-то решений пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока рано говорить о таких модальностях. Президент сказал, что вопрос в целом есть на повестке дня, о таком вопросе думают, но пока таких общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось", — сказал Песков в понедельник, отвечая на вопрос о том, предполагается ли выдавать российский паспорт всем желающим украинцам и будет ли требоваться для получения гражданства переезд в Россию.
"Пока был подписан указ президента об облегченных процедурах по получению паспортов для жителей Донбасса, который носит исключительно гуманитарный характер. А каких-либо иных деталей пока просто нет, их пока не существует", — добавил представитель Кремля.
На прошлой неделе президент России подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Путин, говоря об указе о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.
Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, когда после госпереворота на Украине, самопровозглашенные ЛНР и ДНР заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая приняла уже три документа по деэскалации конфликта. Киев и Запад обвиняют РФ во вмешательстве во внутренние дела Украины, однако Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, подчеркивая, что выступает за скорейшее разрешение ситуации, и отмечая нежелание Киева выполнять Минские соглашения по урегулированию.
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