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Песков: выводы о необходимости корректировки закона об оскорблении власти еще делать рано 

ТАСС + ещё 3 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что для решения о целесообразности корректировать закон об оскорблении власти еще не собрано достаточной статистики правоприменения.
"Правоприменение в данном случае достаточно новое, поэтому, конечно, нужна более длинная перспектива, чтобы собрать какой-то опыт правоприменения, чтобы потом либо говорить о необходимости совершенствования, либо признавать достаточными те нормы, которые изложены в действующем законе, — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, о том, следят ли в Кремле за тем, как работает новый закон и не планируют ли вносить в него корректировки. — Согласитесь, пока прошло совсем мало времени".
При этом Песков отметил, что в Кремле в курсе всевозможных флешмобов и акций, которые прошли в Рунете. "А все новости, конечно, мы знаем о них", — сказал он.
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