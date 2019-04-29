Песков: выводы о необходимости корректировки закона об оскорблении власти еще делать рано

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что для решения о целесообразности корректировать закон об оскорблении власти еще не собрано достаточной статистики правоприменения.

"Правоприменение в данном случае достаточно новое, поэтому, конечно, нужна более длинная перспектива, чтобы собрать какой-то опыт правоприменения, чтобы потом либо говорить о необходимости совершенствования, либо признавать достаточными те нормы, которые изложены в действующем законе, — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, о том, следят ли в Кремле за тем, как работает новый закон и не планируют ли вносить в него корректировки. — Согласитесь, пока прошло совсем мало времени".

При этом Песков отметил, что в Кремле в курсе всевозможных флешмобов и акций, которые прошли в Рунете. "А все новости, конечно, мы знаем о них", — сказал он.