Лавров и Зариф проведут переговоры 8 мая

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Как отметили в МИД , «будет обсуждаться двусторонняя и региональная проблематика».

Ранее стало известно, что Зариф планирует в скором времени совершить визиты в Северную Корею и Россию.