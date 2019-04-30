Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров и Зариф проведут переговоры 8 мая 

RT на русском + ещё 4 7 часов назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 мая встретится в Москве с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.
Как отметили в МИД, «будет обсуждаться двусторонняя и региональная проблематика».
Ранее стало известно, что Зариф планирует в скором времени совершить визиты в Северную Корею и Россию.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что сотрудничество Москвы и Тегерана играет важную роль в нормализации обстановки на территории Сирии.
RT на русском: последние новости
Песков рассказал о проблемах жителей ДНР и ЛНР из-за документов Путин считает справедливым вернуть Саакашвили украинский паспорт В Кремле объяснили, почему не пригласили зарубежных лидеров на 9 Мая
Политика , Сергей Шойгу , Сергей Лавров , Министерство обороны , МИД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я начну крупномасштабную войну»2
Пока вы не уснули: Россияне останутся без дач30
Конец проекту? Владелец «Голоса» начал нервничать184
Умерла Наталия Красноярская8
Протест: Выдача паспортов Донецку взбудоражила Киев335
Видео
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение