Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 мая встретится в Москве с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.
Как отметили в МИД, «будет обсуждаться двусторонняя и региональная проблематика».
Ранее стало известно, что Зариф планирует в скором времени совершить визиты в Северную Корею и Россию.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что сотрудничество Москвы и Тегерана играет важную роль в нормализации обстановки на территории Сирии.