В Госдуме рассказали о планах по сокращению затрат на закупку вооружений

Россия в ближайшие годы продолжит снижать расходы на закупку вооружений, пик таких закупок пройден в 2017 году, сообщил РИА Новости глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев

Китай, Саудовская Аравия, Индия и Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал ежегодный рейтинг стран по объемам затрат в военной сфере. В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в 2018 году вошли США Франция , на которые приходились 60% мировых военных расходов. Россия опустилась в рейтинге на шестое место. Согласно данным SIPRI, США тратят на военные нужды 3,2% ВВП, КНР — около 1,9%, Саудовская Аравия — около 8,8%, Индия — 2,4%, Франция — 2,3%.

"Эта новость ожидаемая. Еще три года назад, когда была принята программа диверсификации оборонно-промышленного комплекса, говорилось о том, что пик гособоронзаказа будет пройден в 2017 году. Объемы затрат на оборону тогда составляли около 3,3% ВВП. С тех пор мы видим достаточно существенное снижение. В 2018 году было 2,8%, в нынешнем году планируется 2,7%. Можно предположить, что траты в ближайшие годы будут от 2,5 до 2,6 процента ВВП", — сказал Гутенев.

Он напомнил, что параллельно Россия наращивает заказы по военно-техническому сотрудничеству. "Сумма уже превышает 50 млрд долларов США, что говорит о том, что проблем, с которыми могут столкнуться предприятия ОПК в связи со снижением гособоронзаказа, не предвидится", — сказал он.

Помимо того, по словам Гутенева, в рамках программы диверсификации уровень выпуска гражданской продукции от общего объема продукции предприятий ОПК составляет около 20%.