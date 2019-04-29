Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме рассказали о планах по сокращению затрат на закупку вооружений 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Россия в ближайшие годы продолжит снижать расходы на закупку вооружений, пик таких закупок пройден в 2017 году, сообщил РИА Новости глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев.
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал ежегодный рейтинг стран по объемам затрат в военной сфере. В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в 2018 году вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на которые приходились 60% мировых военных расходов. Россия опустилась в рейтинге на шестое место. Согласно данным SIPRI, США тратят на военные нужды 3,2% ВВП, КНР — около 1,9%, Саудовская Аравия — около 8,8%, Индия — 2,4%, Франция — 2,3%.
"Эта новость ожидаемая. Еще три года назад, когда была принята программа диверсификации оборонно-промышленного комплекса, говорилось о том, что пик гособоронзаказа будет пройден в 2017 году. Объемы затрат на оборону тогда составляли около 3,3% ВВП. С тех пор мы видим достаточно существенное снижение. В 2018 году было 2,8%, в нынешнем году планируется 2,7%. Можно предположить, что траты в ближайшие годы будут от 2,5 до 2,6 процента ВВП", — сказал Гутенев.
Он напомнил, что параллельно Россия наращивает заказы по военно-техническому сотрудничеству. "Сумма уже превышает 50 млрд долларов США, что говорит о том, что проблем, с которыми могут столкнуться предприятия ОПК в связи со снижением гособоронзаказа, не предвидится", — сказал он.
Помимо того, по словам Гутенева, в рамках программы диверсификации уровень выпуска гражданской продукции от общего объема продукции предприятий ОПК составляет около 20%.
Последние новости
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в "Голосе" Следующий финансовый обвал будет намного страшнее кризиса 2008 года Зеленский впервые обратился к Путину после своей победы
Комментарии1
Политика , Владимир Гутенев , Госдума , РИА Новости , Индия , Китай , Саудовская Аравия , США , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сговор олигархов. Зеленский «проиграл» парламенту
Порошенко приготовился раздать россиянам гражданство95
«Не ваше дело»: Саакашвили по-хамски ответил Путину474
Время пришло: Трампа направляют к Путину49
Офицеры-педофилы совратили школьниц и поплатились3
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Армия
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение