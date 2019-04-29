В Госдуме оценили идею создать базу данных злостных нарушителей ПДД

Заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский прокомментировал RT возможное появление единой базы данных злостных нарушителей ПДД.

«Считаю, что нужна единая база, с тем, чтобы были приняты соответствующие решения. Особенно, касательно пассажирских перевозок, заказных перевозок. Водители, которые регулярно нарушают ПДД, должны быть под контролем. Должна высняться причина, почему это происходит», — отметил депутат.

По словам Афонского, решение создать такую базу является разумным и взвешенным.

При этом парламентарий добавил, что как у законодательной, так и у исполнительной власти есть общая задача.

«Сделать так, чтобы количество нарушений ПДД уменьшалось. Задача, поставленная президентом, для нас важна — это снижение смертности на наших дорогах», — заключил он.

Ранее «Известия» сообщили, что начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров допустил создание в стране единой базы данных злостных нарушителей ПДД.

Он также отметил, что в настоящий момент изучается вопрос о введении запрета для злостных нарушителей правил дорожного движения на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок.