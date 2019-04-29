В Госдуме предположили, что Зеленский будет руководить Украиной через соцсети

По ее словам, соблазн руководить страной через соцсети победил. Яровая отметила, что новый президент Украины видимо тоже будет писать свои послания гражданам и лидерам других стран через Facebook.

Депутат предположила, что украинцы могут полностью переместиться в виртуальный мир. Но реальным старикам, женщинам и детям в Донбассе не до Фейсбука, ведь им нужны гарантии на жизнь, будущее и безопасность.

Напомним, Зеленский опубликовал пост в социальных сетях, в котором прокомментировал решение России об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей Донбасса. В частности, он просил не собрать граждан его страны российскими паспортами, пишет «Парламентская газета».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Зеленский потребовал от Путина освобождения Крыма и Донбасса. Также политик напомнил о соблюдении минских соглашений.