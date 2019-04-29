На Украине появился еще один политик, который намерен руководить страной из Facebook. Такое заявление сделала зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, комментируя посты Владимира Зеленского в социальных сетях.
По ее словам, соблазн руководить страной через соцсети победил. Яровая отметила, что новый президент Украины видимо тоже будет писать свои послания гражданам и лидерам других стран через Facebook.
Депутат предположила, что украинцы могут полностью переместиться в виртуальный мир. Но реальным старикам, женщинам и детям в Донбассе не до Фейсбука, ведь им нужны гарантии на жизнь, будущее и безопасность.
Напомним, Зеленский опубликовал пост в социальных сетях, в котором прокомментировал решение России об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей Донбасса. В частности, он просил не собрать граждан его страны российскими паспортами, пишет «Парламентская газета».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Зеленский потребовал от Путина освобождения Крыма и Донбасса. Также политик напомнил о соблюдении минских соглашений.