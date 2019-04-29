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В Госдуме предположили, что Зеленский будет руководить Украиной через соцсети 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА Новости
На Украине появился еще один политик, который намерен руководить страной из Facebook. Такое заявление сделала зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, комментируя посты Владимира Зеленского в социальных сетях.
По ее словам, соблазн руководить страной через соцсети победил. Яровая отметила, что новый президент Украины видимо тоже будет писать свои послания гражданам и лидерам других стран через Facebook.
Депутат предположила, что украинцы могут полностью переместиться в виртуальный мир. Но реальным старикам, женщинам и детям в Донбассе не до Фейсбука, ведь им нужны гарантии на жизнь, будущее и безопасность.
Напомним, Зеленский опубликовал пост в социальных сетях, в котором прокомментировал решение России об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей Донбасса. В частности, он просил не собрать граждан его страны российскими паспортами, пишет «Парламентская газета».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Зеленский потребовал от Путина освобождения Крыма и Донбасса. Также политик напомнил о соблюдении минских соглашений.
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Комментарии
Политика , В мире , Украина , Ирина Яровая , Владимир Зеленский , Госдума , Парламентская газета , ФедералПресс
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